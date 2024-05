Diputados citaron a Mondino para que explique el estado del conflicto con España por los dichos de Milei

Los diputados socialistas de Santa Fe, Esteban Paulón y Mónica Fein emitieron una nota y pidieron citar a la canciller argentina, Diana Mondino, para que explique cuál es el estado actual del vínculo con España a partir del conflicto que se desató tras las acusaciones de Javier Milei.

“Preocupan la suspensión virtual de relaciones diplomáticas con España, el viaje personal con fondos públicos del Secretario de Culto a VOX y las declaraciones xenófobas de Mondino”, se planteó en el escrito. Por su parte la Unión Cívica Radical también se hizo presente para cuestionar los dichos del presidente argentino y planteó: “La Argentina debe tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal”.

No es la primera vez que Milei hace fuertes declaraciones que apuntan a otros gobiernos internacionales, esta vez las críticas se avivaron luego de que el presidente libertario criticara tanto a su par español como a su esposa, Begoña Gómez. “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, manifestó.

Luego de emitir estos dichos, el Gobierno español a través de una conferencia de prensa brindada por el ministro de Asuntos Exteriores, le exigió a Milei que se disculpe y llamó a consulta «sine die» a su embajadora en Buenos Aires.

El llamado a Mondino y las explicaciones que exigen

En la nota enviada, piden a Diana Mondino que “brinde explicaciones detalladas sobre el estado del vínculo diplomático entre la República Argentina y el Reino de España, así como con la Unión Europea, tras las expresiones agraviantes del Presidente Javier Milei contra el Presidente del Gobierno y el pueblo del Reino de España, en el marco del viaje personal del Primer mandatario a la cumbre del partido de extrema derecha española VOX en la segunda semana de mayo de 2024″.

En este mismo escrito hacen mención del secretario de culto, Francisco Sánchez, quién también emitió polémicas declaraciones en contra del divorcio vincular, matrimonio igualitario y el aborto legal; y exigen respuestas sobre el «carácter del viaje a España en el mes de mayo por parte del secretario» además de «detallar los fondos destinados por la cartera a su cargo para solventarlo”.

Finalmente apuntan hacia “las expresiones con contenido xenófobo de la Sra. Ministra realizadas en el marco de una entrevista periodística en el regreso de su viaje a la República Popular China, en las cuales se refirió de manera despectiva a la población de ese país”.