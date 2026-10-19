Después de su paso por la AOG Patagonia, Javier Milei deja Neuquén y viaja a España: los detalles de su agenda

El presidente Javier Milei vino este lunes a Neuquén para asistir a la inauguración de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) 2026 Por la noche, le mandatario partirá hacia España, con una agenda hasta el jueves 22 de octubre.

En su viaje a Europa, lo acompañarán el canciller, Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Toda la agenda de Javier Milei en España

Desde Presidencia, compartieron la agenda completa de Milei en su gira por España (con hora argentina):

LUNES 19

23:00 hs | El presidente Javier Milei viaja hacia España, acompañado el canciller, Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

MARTES 20

13:00 hs | Arribo del Presidente y su comitiva a Madrid.

MIÉRCOLES 21

05:15 hs | El presidente Javier Milei participa del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

08:00 hs| El mandatario mantiene un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto, en la Universidad Rey Juan Carlos.

A continuación | El Presidente disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos.

10:00 hs | Encuentro con la Fundación Disenso.

12:00 hs | El Presidente se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

14:00 hs | El mandatario mantiene una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia.

16:00 hs| Partida del vuelo presidencial hacia la Argentina.

JUEVES 22

08:00 hs| Arribo del presidente Javier Milei y su comitiva a la Argentina.

AOG 2026 con la presencia de Javier Milei

Antes de emprender el vuelo a Madrid, el mandatario nacional pasará por la provincia de Neuquén. Asistirá a la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata de una edición ampliada a cuatro jornadas y una superficie total de 25.000 metros cuadrados. El encuentro reunirá a empresas de toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y los organizadores esperan superar los 20.000 visitantes.

Diario RÍO NEGRO estará presente con un stand en el acceso al salón Tromen, desde donde realizará entrevistas en vivo y la cobertura de todo lo que ocurra durante las cuatro jornadas. Además, se podrán gestionar suscripciones y durante la feria se entregará el suplemento especial Energía On.