Después de su paso por la AOG Patagonia, Javier Milei deja Neuquén y viaja a España: los detalles de su agenda
El presidente partirá a Europa luego de participar de la exposiciòn que reúne a empresas de toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera.
El presidente Javier Milei vino este lunes a Neuquén para asistir a la inauguración de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) 2026 Por la noche, le mandatario partirá hacia España, con una agenda hasta el jueves 22 de octubre.
En su viaje a Europa, lo acompañarán el canciller, Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Toda la agenda de Javier Milei en España
Desde Presidencia, compartieron la agenda completa de Milei en su gira por España (con hora argentina):
LUNES 19
- 23:00 hs | El presidente Javier Milei viaja hacia España, acompañado el canciller, Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.
MARTES 20
- 13:00 hs | Arribo del Presidente y su comitiva a Madrid.
MIÉRCOLES 21
- 05:15 hs | El presidente Javier Milei participa del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
- 08:00 hs| El mandatario mantiene un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto, en la Universidad Rey Juan Carlos.
- A continuación | El Presidente disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos.
- 10:00 hs | Encuentro con la Fundación Disenso.
- 12:00 hs | El Presidente se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
- 14:00 hs | El mandatario mantiene una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia.
- 16:00 hs| Partida del vuelo presidencial hacia la Argentina.
JUEVES 22
- 08:00 hs| Arribo del presidente Javier Milei y su comitiva a la Argentina.
AOG 2026 con la presencia de Javier Milei
Antes de emprender el vuelo a Madrid, el mandatario nacional pasará por la provincia de Neuquén. Asistirá a la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Se trata de una edición ampliada a cuatro jornadas y una superficie total de 25.000 metros cuadrados. El encuentro reunirá a empresas de toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y los organizadores esperan superar los 20.000 visitantes.
Diario RÍO NEGRO estará presente con un stand en el acceso al salón Tromen, desde donde realizará entrevistas en vivo y la cobertura de todo lo que ocurra durante las cuatro jornadas. Además, se podrán gestionar suscripciones y durante la feria se entregará el suplemento especial Energía On.
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