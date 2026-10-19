Comienza la AOG Patagonia 2026: conocé la grilla del evento

La AOG Patagonia 2026 convocará a las máximas figuras del sector energético. Foto: gentileza.

Este lunes comenzará en Neuquén el encuentro más importante de la industria de los hidrocarburos del país: la Expo Argentina Oil and Gas (AOG Patagonia). La cumbre se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio Duam, donde se reunirán los principales empresarios, autoridades, cámaras, especialistas y decisores del sector.

El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y realizado por Messe Frankfurt Argentina. Se espera que participen alrededor de 550 empresas y una concurrencia superior a los 17.000 visitantes.

La jornada inaugural contará con más atención de lo habitual ya que contará con la presencia del presidente Javier Milei, que abrirá el evento para participar del lanzamiento institucional de la exposición, dar un discurso y visitar el stand de YPF. El martes vendrá por la tarde el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien tiene previsto recorrer el espacio durante dos horas.

Todas las actividades serán de entrada libre y gratuita, hasta colmar el aforo. Para participar se requiere de una inscripción previa, además de llevar el documento de identidad. Los menores de 16 años deben entrar acompañados de un adulto.

Cada día de la jornada, durante los horarios de la exposición, se llevarán a cabo en las salas Lanín 1, Lanín 2 y Lanín 3 las presentaciones comerciales de los expositores. Se puede tener más información sobre el cronograma en el sitio web de la AOG Patagonia.

Lunes 19/10

8.45 a 14.00: Jornada JOG (Jóvenes Oil & Gas), en el Salón Tromen (la carpa de Espacio Joven estará abierta desde las 10:40 este día).

16.00 a 17.00: Comisión de Sustentabilidad y Centro Pyme Adeneu: «Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso del futuro?». El orador será Fernando Halperín (IAPG). Sala Lanín 2.

16.30 a 17.30: Acto Inaugural en el Salón Tromen. Hablarán en este orden el presidente IAPG, Ernesto López Anadón; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el presidente de la Nación, Javier Milei.

Martes 20/10

Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia:

11.00 a 13.00: Comisión de Compliance del IAPG: «Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros», en el Salón Tromen (actividad previa a la apertura).

15.00 a 16.00: Comisión de Compliance del IAPG: «Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen», en el Salón Tromen.

Otras actividades:

13.00 a 14:00: Presentación del Instituto Vaca Muerta, en el Salón Tromen.

14.00 a 15.00: Panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas: «El sector energético – la próxima década», en el Salón Tromen.

15.00 a 16.00: Presentación libro Jorge Sapag: «Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina», en el Sala Lanín 3.

16:00 A 17:00: Red de Mujeres: «Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil&Gas en Argentina», en la Sala Lanín 1. Las oradoras serán Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo.

Encuentro con los CEOS I, en el Salón Tromen:

17.30: Chevron (Ana Simonato) – TotalEnergies (Sergio Mengoni).

17.55: Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni.

18.20: YPF (Horacio Marín).

Actividad FECENE y C. P. Adeneu (Exclusivo con invitación), en el Salón Tromen de 19.00 – 21.00.

Miércoles 21/10

Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia, de 13:00 a 14:00:

Comisión de Planeamiento y Anal. Económico IAPG: «Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades», en el Salón Tromen. Será moderado por Daniel Dreizzen.

Otras actividades:

14.00 a 16.00: Panel «Financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta: necesidades, desafíos e instrumentos para la cadena de valor y las operadoras». Los oradores serán Javier Fiorotto, Leandro Ruffinelli, y Germán Gil. Moderan Daniel Dreizzen y Pablo Fernández Blanco.

Encuentro con los CEOS II , en el Salón Tromen:

17.30: Calfrac (Adrián Martínez) – SLB (Patricio Withney) – Tenaris (Andrea Previtali) – Halliburton (Héctor Gutiérrez).

18.05: Tecpetrol (Ricardo Markous) – Pluspetrol (Julián Escuder).

18.30: TGN (Horacio Pizarro) – TGS (Oscar Sardi) – Oldelval (Ricardo Hösel).

19.05: Capex (Adolfo Storni) – Pecom (Horacio Bustillo).

Jueves 22/10

Actividad TotalEnergies – Encuentro de Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura (exclusiva con alumnos invitados), de 8:00 a 12:00.

Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia:

13.00 a 14.00: Comisión de Recursos Humanos IAPG: «La IA en la gestión de las personas en la industria», en el Salón Tromen.

14.00 a 15.00: Comisión de Sustentabilidad del IAPG: «Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética», en el Salón Tromen.

14:00 a 15:00: Comisión de Prevención de Daños del IAPG: «La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas», en la Sala Lanin 1.

16:00 A 17:00: Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión IAPG: «Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento», en el Salón Tromen.

Encuentro con los CEOS III, en el Salón Tromen:

17.30: Techint Ing. y Construcción (Alejo Calcagno) – Ingeniería SIMA (Diego Manfio).

17.55: FECENE (Mauricio Uribe) – Centro Pyme Adeneu (Daniel González) – GAPP (Leonardo Brkusic).

Presentación Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva: «Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino», en el Salón Tromen. Los oradores serán Alejandra Monteoliva y Martín Culiatto (Subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación). De 18:45 A 19:30.