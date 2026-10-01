Sin reelección para Axel Kicillof: quiénes son los intendentes que buscarán gobernar Buenos Aires

Con la candidatura de Axel Kicillof como presidente para 2027, crecen las expectativas sobre el posible sucesor del gobernador en Buenos Aires por parte del Peronismo. (Foto: gentileza)

El escenario político en la provincia de Buenos Aires comenzó a acelerarse a medida que se acercan las Elecciones Nacionales 2027. Con la imposibilidad constitucional de que Axel Kicillof busque un nuevo mandato, se abre la puerta a nuevos nombres para el cargo por parte del Peronismo.

Ante el reordenamiento del espacio oficialista en el principal distrito del país, los distintos sectores internos de lo que fue Fuerza Patria iniciaron movimientos de posicionamiento territorial que buscan condicionar las decisiones de la cúpula partidaria.

A pesar de que los máximos referentes del peronismo bonaerense proyectan diferir la definición de las candidaturas y de la estrategia electoral hasta el próximo año, el clima interno muestra una creciente actividad. La falta de un liderazgo único consolidado para la sucesión provincial reactivó la disputa entre el kirchnerismo tradicional, el sector alineado con el gobernador y la dirigencia territorial encabezada por los intendentes del conurbano.

El factor central que acelera estas maniobras es la Proyección Nacional de Kicillof. Con el mandatario provincial volcado a la construcción de una alternativa de alcance federal, los jefes comunales buscan evitar que la candidatura a la gobernación vuelva a ser impuesta por la conducción central del espacio. En ese marco, exigen que la propuesta electoral de 2027 esté encabezada por un dirigente con trayectoria en la gestión municipal.

A la par de las discusiones por los cargos ejecutivos provinciales, la agenda política está atravesada por el debate legislativo en torno a las reelecciones indefinidas de los intendentes. Si bien existieron iniciativas impulsadas por sectores locales para modificar el marco normativo actual que limita los mandatos consecutivos, la falta de consenso dejó en suspenso la posibilidad de una reforma.

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Frente a este panorama normativo, numerosos intendentes que concluyen su segundo mandato consecutivo se ven imposibilitados de buscar la reelección en sus distritos. Esta limitación legal actúa como un catalizador que empuja a varios dirigentes territoriales a proyectar sus carreras hacia la gobernación o hacia casilleros de alcance provincial.

En la Primera sección electoral, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, oficializó sus aspiraciones de competir por la gobernación. El exministro de Infraestructura provincial busca posicionarse como una alternativa de consenso mediante acuerdos con referentes nacionales, respaldado por su reciente triunfo local con el 60% de los votos y su rol en las discusiones sobre el régimen municipal.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas (Foto: gentileza)

En el mismo trazado territorial se ubica Mariel Fernández, intendenta de Moreno, quien integra la Liga de Intendentes Peronistas y se ha mostrado dispuesta a dirimir las candidaturas en una elección primaria. Fernández mantiene puentes de diálogo con el kirchnerismo, participando de actividades políticas junto a figuras centrales de ese espacio.

Por su parte, Federico Otermín, jefe comunal de Lomas de Zamora, busca instalarse como la opción impulsada por la Liga de Intendentes en la Tercera sección electoral. Otermín articula sus movimientos con otros jefes territoriales como Federico Achával, de Pilar, al tiempo que mantiene su alineamiento con el sector que encabeza la expresidenta Cristina Kirchner.

A este grupo se suma Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien pretende hacer valer el peso electoral del distrito más poblado de la provincia para incidir en las candidaturas finales.

Por parte del grupo político cercano a Espinoza, se baraja su opción como candidato al ser el de mayor volumen electoral y con fuertes aspiraciones a la hora de las definiciones para 2027.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza (Foto: LN)

Desde la estructura de gestión del gobierno provincial, la corriente Movimiento Derecho al Futuro evalúa sus propios nombres para la contienda interna. Entre los funcionarios y dirigentes más cercanos al Ejecutivo bonaerense que recorren el territorio figuran Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda en uso de licencia.

Por otro lado, en las filas del ámbito más cercano a Cristina Kirchner se sostiene la figura de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, quien tampoco cuenta con la opción de reelegir en su municipio. En el mismo caso, dirigentes como Julio Alak, intendente de La Plata, permanecen en el menú de precandidatos con capacidad de reelección local pero integrados a las conversaciones de la sucesión.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes (Foto: gentileza)

Con información de Infobae y LN.