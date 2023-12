Doñate y el PJ Río Negro alertan por Invap, ¿se puede privatizar?

Una de las reformas del presidente Javier Milei anunciadas ayer y traducidas en el DNU es la transformación de las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, que luego serían factibles de privatización, por eso dirigentes peronistas pusieron de inmediato la mirada en la empresa estatal Invap, que tiene sede en Bariloche.

Las medidas de Milei solo afectan a empresas estatales nacionales, con participación accionaria mayoritaria o en sociedades mixtas.

La composición societaria de Invap no incluye al Estado nacional, pertenece a la Provincia de Río Negro, aunque en el directorio tiene integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en una modificación del Estatuto Social de Invap S.E, el artículo 4 agregó que “la CNEA goza del privilegio para suscribir y mantener hasta el 51% del capital social, no pudiendo bajo ningún concepto ser disminuido tal porcentaje”. Por ahora no se realizó esta opción.

En el esquema provincial, Invap está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, que conduce el barilochense Federico Lutz.

Dirigentes peronistas ya habían manifestado su preocupación por el futuro de Invap meses atrás y presentaron un proyecto desde el bloque Unidad Ciudadana en la Legislatura Provincial para que una ley expresamente restringa la venta de Invap. La idea fue del senador Martín Doñate, pero hasta el momento no avanzó en un debate legislativo más que en una comisión, antes del cambio de gestión.

El legislador Daniel Belloso, hoy presidente del bloque Partido Justicialista- Nuevo Encuentro- dijo semanas atrás a RÍO NEGRO que la ley impulsada era preventiva y recordó privatizaciones anteriores de empresas rionegrinas por la “presión” de Nación, en la década del ’90.

Doñate y el hashtag sobre Invap

Ayer el senador del Valle Medio volvió con esa advertencia. Anoche desde la red social X con el hashtag #ElInvapNoSeVende afirmó: “Tal como lo advertimos, con la eliminación de las sociedades del Estado, acaban de habilitar mediante el decretazo la privatización de Invap y todas las empresas que son orgullo de las y los rionegrinos”.

Doñate indicó además: “No vamos a permitir que nuestros recursos estratégicos y productivos que son bandera y el más alto emblema del patrimonio nacional, sean entregados de manera infame a las garras del Mercado”.

En la misma línea, anoche el Partido Justicialista de Río Negro, que preside el intendente de Lamarque Sergio Hernández, alineado con Doñate, replicó esa premisa en un comunicado oficial: “Con el fin de las sociedades del Estado el Invap será vendida y nuestra soberanía tecnológica corre riesgo real de desaparecer”.

“El Partido Justicialista no va a permitir que nuestros recursos estratégicos y productivos se sumerjan al libre mercado, no vamos a permitir que nuestros suelos y nuestra soberanía corra peligro. No pasarán”, advirtió.