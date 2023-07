Duro cruce entre Ruiz y Peressini por las partidas de provincia para Plottier

La intendenta de Plottier y vicegobernadora electa Gloria Ruiz intimó por medio de una carta documento a su predecesor en el cargo de jefe comunal y actual diputado Andrés Peressini. En el documento lo cruza por sus dichos en medios radiales respecto al monto del presupuesto provincial que estaría destinado a Plottier. Peressini eligió el mismo medio para contestarle. Ambos además, hicieron público el cruce en sus redes sociales.

El punto de crítica tiene que ver con la cifra de $150 000.000, que según expuso el creador del partido Siempre (hoy sin vigencia), la gestión de Gloria Ruiz no reclamó al gobierno provincial. El abultado número tendría como destino la realización de importantes obras para Plottier.

«Me dirijo a Usted en mi carácter de Titular del Departamento Ejecutivo Municipal, en relación a los comentarios vertidos en el Programa Radial», comienza la contestación legal de Ruiz, tras los comentarios de Peressini.

«Entre otras apreciaciones hace referencia – y no es la primera vez que escucho tales manifestaciones- que en el Presupuesto de la Pcia del Non de éste año, se ha destinado la suma de $150 000.000 para obras en la Ciudad de Plottier», reza el escrito donde además explica que la cifra no fue reclamada a provincia «simple y sencillamente por no haber sido notificada por la Legislatura, como tampoco por el Poder Ejecutivo provincial y ni por usted (Peressini) de la existencia de tales partidas».

Tras enfatizar en el pedido de detalles por lo planteado, Ruiz cerró la carta documento con un «en caso de silencio o respuestas evasivas entenderé como negativo la veracidad de sus dichos».

Lejos de bajarle el perfil a lo exhortado por la intendenta, Peressini decidió responderle con otra carta documento que luego fue posteada en Instagram. Replicando el método empleado por Ruiz.

«Me dirijo a Usted en mi carácter de Diputado Provincial a efectos de responder la carta documento donde me intima a indicarle sobre las partidas presupuestarias (incorporadas al Presupuesto General de la provincia) donde se incluyen obras para Plottier», comienza la contestación del legislador provincial.

Peressini además agregó que «en primer lugar, quiero expresar la sorpresa que me causa que su primera comunicación conmigo luego de 2 años, sea mediante Carta Documento para tener que aclarar información que es de público conocimiento y no requiere notificación alguna».

El predecesor en la intendencia cuestionó a Ruiz que «como intendenta de la segunda ciudad de la Provincia, debería conocer (partidas del presupuesto)» y sumó que le «llama la atención su desconocimiento ya que usted eleva anualmente al Concejo Deliberante un Presupuesto Municipal similar.»

La arremetida contra la futura presidenta de la Legislatura de Neuquén, no quedó ahí. En sus palabras el diputado expuso que hace tres años Ruiz «definió cortar todo canal de dialogo» con el espacio político que «la llevó a ganar las elecciones en 2019».

«Su deber como funcionaria pública es tener pleno conocimiento de la Ley de Presupuesto y gestionar para que esos fondos se hagan efectivos en la localidad. Es una responsabilidad ineludible de su actual cargo y del cargo de vicegobernadora que asumirá el próximo 10 de diciembre de este año», cerró Peressini.

El fuerte ida y vuelta entre dos viejos conocidos, se da en la previa a las elecciones municipales que tendrá como candidato a Peressini. La contienda electoral tendrá cita el próximo 3 de septiembre.