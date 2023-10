Ecotasa en Las Grutas: se ratifica la tasa al turista, a pesar de algunos reclamos

El municipio de San Antonio implementó -finalmente- el cobro de la “ecotasa” a los turistas, generando reacciones críticas de los turistas y empresarios, y las explicaciones de la administración de Adrián Casadei.

Desde el pasado fin de semana, que incluyó a feriados y se extendió por cuatro jornadas, se inició el cobro de ese plus por pernoctar en cualquiera de las plantas urbanas de la localidad (Las Grutas, San Antonio o el Puerto San Antonio Este) .

Su aplicación -según los privados- fue sorpresivo mientras los funcionarios municipios aluden a su aprobación legislativa en el 2029 y, también, referencian reuniones previas con los comerciantes.

La asociación que agrupa a los complejos y departamentos formalizaron un pedido de avanzar en “otras opciones”.

Otros prestadores respaldaron la medida aunque reclamaron mayor difusión oficial para conocimiento de los turistas.

La secretaria de Turismo, Marisol Martínez resaltó que la ordenanza se conocía, habló de encuentros previos con prestadores y confirmó su aplicación en forma progresiva, a partir de la incorporación de prestadores de alojamiento. Ratificó si su cobro en la temporada, con los actuales valores.

El destino requiere de obras. Con este contexto nacional y con la incertidumbre electoral, es importante tener una fuente de financiamiento propia». Marisol Martínez-Secretaria de Turismo de SAO

En concreto, a partir de ahora, el que se aloje en cualquier tipo de establecimiento (desde un camping hasta en un hotel tres estrellas) deberá pagar un adicional.

La ordenanza que posibilita la instrumentación de esta suerte de ‘impuesto al turismo’ está vigente desde 2019, pero su aplicación se demoró por la irrupción de la pandemia de coronavirus en el inicio del 2020.

Además, la norma municipal establece que la recaudación integra un fondo para la construcción de Infraestructura.

Los prestadores aluden que se sorprendieron con este implementación, que llegó sin el apoyo promocional del municipio, y tuvieron que salir a explicar la modalidad de su pago.

“Hubo una reunión a fin de mes en la que nos dijeron que iban a implementarlo, pero no mucho más. Y en esa reunión no explicaron nada. Nosotros, desde la asociación de extra hoteleros, en 2019 estábamos a favor de esto. Pero ahora consideramos que no es momento de exigirle un costo extra a la gente, porque se nos va a volver en contra” manifestó Carlos Rivas, uno de los referentes de esa entidad, que nuclea a los dueños de departamentos y complejos.

El pago de la Ecotasa por parte de los turistas es diario, pero con un máximo de tres jornadas. Foto Archivo.

Ayer, desde esa organización se entregó una nota al intendente, pidiendo que se analicen “otras opciones” porque “esta imposición de una tasa podría desalentar” a los visitantes.

“Los turistas no reaccionaron bien. De hecho en ninguno de los lugares dónde se dispusieron los código QR se recaudó, porque nadie quiso saber nada con abonar un extra. Es muy difícil el contexto actual como para pensar en que este canon entre en vigencia” prosiguió Rivas.

Otro de los que se manifestó en contra, pero fue mucho más duro en su análisis, fue Fernando Skliaresvky, prestador de excursiones y también posee un hostel. Anticipó que está dispuesto a presentar un recurso de amparo para que la Justicia intervenga e imposibilite que la comuna siga demandando ese «plus».

«No es una tasa, esto es directamente un impuesto. Y lo ponen para poder solventar los gastos, pero no me corresponde a mí como prestador hacer la fiscalización ni agregarle al turista un costo extra. Por eso con otros que también opinen lo mismo estoy dispuesto a acudir a la Justicia, si la medida persiste», aseguró Skliaresvky.

Monto inicial en un hotel $234 es el pago diario por persona en un hotel de 1 estrella. Llega $404 y $617 para dos y tres estrellas.

En cambio, otros prestadores estuvieron a favor del cobro aunque coincidieron en la necesidad de informarle al viajero acerca de la nueva modalidad, utilizando los mecanismos de difusión del Estado. E instando también a que se priorice un adecuado uso de esos fondos.

«El concepto general es bueno y si lo aplican bien puede funcionar» opinó Claudio Barbieri, operador de buceo y dueño de varios lugares de pernocte.

En la misma línea se manifestó Carlos Salvi, titular de un hotel del balneario, quien afirmó que «la gente está desinformada, porque no se difundió antes de solicitarlo. Pero si se implementa con transparencia puede servir para que la ciudad sume obras».

Los valores de la Ecotasa que llegaron a manos de los prestadores

En una comunicación a los prestadores, el municipio alude que “comenzará a aplicar la Ordenanza N° 5888” de la Ecotasa, que es “un aporte que hace el turista” y “es una herramienta que se destina íntegramente a obras de infraestructura turística”. Explica que “este importe que se establezca debe tener esta premisa contributiva y no recaudatoria”.

El texto a los privados anticipa que “a la brevedad estarán pasando por su establecimiento, personal del Área de Fiscalización donde se le estarán informando como se aplicará”.

El pago -se agrega- se realiza a través del escaneo de un QR, y usando distintas formas de cancelación electrónica.

Las sumas varían según la categoría del alojamiento, y se cobran por un máximo de tres días, aunque la estadía se extienda por un lapso más amplio.

El costo se mantendrá durante toda la temporada de verano. Foto Archivo-

Esos valores son $234 diarios para alojamientos de una estrella, $404 para los de dos, $617 para los de tres, $170 un camping y $234 por día en el caso de los jubilados, más allá del lugar que elijan para el pernocte.

Con esos precios, una pareja y dos hijos adolescentes que pernocten tres noches en un hotel tres estrellas deberán abonar $7.404 más por su estadía, que equivalen a $617 diarios.

En cambio, si la misma familia se alojara la misma cantidad de noches en un camping debería pagar un total de $2040 ($170 por día).

La Secretaría de Turismo de SAO declaró que esos costos se mantendrán a lo largo de todo el verano.

El dinero – según consta en la ordenanza que lo habilitó- servirá para que la Municipalidad financie obras vinculadas a infraestructura turística. La decisión de cuáles serán, corresponderá a una comisión que conformarán miembros de las áreas de Turismo, Planificación, Obras Públicas y representantes de hotelería y del gremio de la construcción.

El cobro se ampliará con la distribución del QR de pago

La secretaria de Turismo de San Antonio, Marisol Martínez confirmó que el cobro de la Ecotasa se cumplirá, con estos valores, en la próxima temporada 2023/2024.

También, la funcionaria aclaró que su implementación se ampliará en la medida que “los códigos QR se repartan progresivamente entre los establecimientos que están habilitados para trabajar durante todo el año y entre aquellos que solamente funcionan durante el verano”.

En un diálogo con una emisora viedmense, la titular del área de Turismo explicó que su aplicación se adelantó a las asociaciones de hoteleros, y de departamentos. Así, refutó críticas de algunos privados en relación de que la medida del gobierno municipal había sido sorpresiva en el sector.

En sus afirmaciones, Martínez destacó que “el destino requiere obras. Con este contexto nacional y con la incertidumbre sobre lo que va a pasar en las elecciones es importante tener una fuente de financiamiento propia”.

Valoró que, hasta el momento, desde el municipio y la Provincia, incluso con Nación, se logró financiamiento pero advirtió que no se sabe si esa posibilidad continuará.

En otra parte de la entrevista, la secretaria reconoció que fue una decisión municipal poner a los prestadores en el rol de difusores del nuevo método.

“La oblea-agregó- que se les entrega a los alojamientos y se le dice cuál es la finalidad de esa tasa. Y a los extrahoteleros y hoteleros se les informó (durante las reuniones que tuvimos a finales de septiembre) que, ante la consulta de los visitantes, tenían que facilitar el código QR. Mediante un paso a paso, ese sistema los guía para completar el proceso de pago” aseguró Martínez.

El método, según la funcionaria, lleva a que los viajeros que copian el QR deban introducir luego un código que se le asigna al alojamiento que ocupan, y, una vez escrito, se pide que se introduzca la duración de la estadía. A partir de allí el programa calcula el monto que deberían pagar. “Que se puede abonar desde cualquier medio de pago” informó la funcionaria de Turismo.

Y agregó que “la idea es llegar al verano con todos los alojamientos en condiciones de cobrar la ecotasa. Porque a medida que se recaude y se vayan concretando obras será más fácil que la gente se concientice acerca de lo positivo de esta herramienta”

Bariloche, como antecedente

Este aporte que se les exige a los turistas al pernoctar en algunos destinos, ya se cobra en San Carlos Bariloche.

En su caso, los valores van de los 115 pesos para un hotel de 1 estrella y llega a los 790 pesos para los de cinco estrellas. Los campings y refugios de montaña tienen la tarifa más baja, con un valor de 85 pesos.

Los contingentes de turismo estudiantil tienen un valor especial de 395 pesos, siempre por persona.

Su implementación, que se dio hace años, tuvo resistencias, pero finalmente se impuso y, mediante el dinero recaudado, se construyeron obras que se identifican con cartelería que alude que su concreción fue posible mediante el uso de los fondos obtenidos mediante esta modalidad.

“El Paseo del Lago, el Paseo del Este, los miradores del cerro Capilla, cerro López y cerro Negro; las nuevas bajadas a las playas públicas, cartelería informativa y mejoras en el Parque Municipal Llao Llao se financiaron con dinero de la ecotasa”, consigna el municipio en su página web.

La ecotasa barilochense exceptúa a “los deportistas federados, los menores de 14 años y las personas con discapacidad”.

En Puerto Iguazú (Misiones) directamente se puso en marcha, antes de la pandemia. Hubo varias instancias hasta dejar definida una modalidad.

De hecho primero el cobro se daba al ingresar a la ciudad, y luego se centralizó en los alojamientos.

En la región existe otro destino turístico que la impulsa, pero todavía no la implementó. Está en la Provincia de Neuquén y es Villa La Angostura. A fines del año pasado se propuso, pero generó la resistencia inicial de varios de los actores del sector. Aún no se instrumentó.