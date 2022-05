El nuevo Ministro de Educación anticipa su relación con Unter y define colaboradores

Pablo Núñez será desde junio el nuevo Ministro de Educación y Derechos Humanos de la provincia, en reemplazo de Mercedes Jara Tracchia. Tras la confirmación del cambio por parte de la gobernadora Arabela Carreras el futuro funcionario valoró su experiencia en el área, habló de la relación con la Unter y de las últimas medidas de la cartera, como el frustrado cambio en los boletines.

Está en Viedma en pleno proceso de transición y ayer mantuvo un repaso de políticas con la actual ministra Jara Tracchia. Se hará cargo de la cartera a partir de junio y se preveía el acto de asunción para el miércoles próximo aunque podría darse alguna postergación, según anticiparon fuentes gubernamentales.

En diálogo con Vos A Diario por RN Radio señaló que el cargó que asumirá «es un desafío muy grande, en una provincia tan extensa» con «presencia en todos los puntos donde hay Consejo Escolares» y eso «requiere un esfuerzo muy grande».

Tras hablar sobre el ofrecimiento de la gobernadora con el intendente Claudio Di Tella y sus familiares directos decidió aceptar porque «no me resulta ajena la gestión del sistema educativo» ya que «estuve trabajando 8 años durante las dos gestiones de Alberto Weretilneck en la provincia» y también «trabajé con Mercedes muchos años en el ministerio y, eso, fue parte importante del análisis de todas las variables».

Núñez reconoció que la cartera provincial es «un sistema complejo» debido a «la logística del funcionamiento diario» entre los que mencionó los insumos, el funcionamiento de los comedores escolares, el transporte «y, por otro lado, la relación con un actor importante como son los y las docentes».

En esa relación dijo que «siempre surgen tensiones y lo importante es cuando hay una mesa de diálogo, si se mantiene, hay posibilidades de solución». En materia salarial señaló que «cuando comenzó la gestión de Juntos Somos Río Negro era uno de los más bajos del país y hoy anda entre los primeros cinco salarios», para el futuro ministro «eso habla del esfuerzo presupuestario que hace la provincia en un sistema que ha crecido, que aumentó de manera importante su matrícula y dentro de un contexto nacional complejo por la pérdida del poder adquisitivo, no sólo de los docentes sino de la población en general».

«Miradas contrapuestas» con Unter

Núñez dijo que no deben sorprender «las tensiones y los conflictos, para quienes trabajamos en Educación» y enfatizó que «vemos que hay miradas contrapuestas, pero no nos tiene que alarmar mientras haya diálogo» pero «hay que poner sobre la mesa las condiciones actuales, las pasadas y cuáles son a futuro».

Sobre la situación que se generó a partir del anuncio oficial del descuento de los días de paro para los trabajadores docentes indicó que «es parte de la lógica del análisis del conflicto cuando está estancado» y «uno debe garantizar que el sistema funcione y el sindicato tiene sus formas de contraponer la relación de fuerza, es parte de las discusiones y los connflictos».

Agregó que «uno pude estar más o menos de acuerdo, lo cierto es que son herramientas que cada parte tiene para cumplir sus objetivos» y «es parte de la dinámica que se da» e insistió que «lo importante es generar las condicones para no llegar a ese punto».

Sobre el frustado cambio que el gobierno propuso para los boletines de los alumbos del nivel primario sostuvo que «la evaluación, la medición de resultados, en un proceso educucativo y no nos tiene que alarmar» porque «es inherente al proceso», al tiempo que reconoció que «quizás hubo alguna falla en cuanto a cómo se comunicó y después entró en una vorágine que tiene que ver más con la política partidaria que con una cuestión pedagógica».

«Pero habrá tiempo para la búsqueda de consenso para cumplir con el objetivo que es generar un documento donde a los alumnos se los califique y pueda informar a la famlia en qué consiste la trayectoria del alumno».

Dijo que actualmente está trabajando en su futuro equipo. «Es parte de lo que tengo que conversar y proponerle a la gobernadora, no voy a profundizar, hay muchos compañeros que me han acompañado y me van a acompañar para dar continuidad a muchos proyectos, profundizar algunos, y modificar otros, pero muchas lineas se van a mantener porque no estamos frente a un cambio de gobierno».

Escuchá a Pablo Núñez, nuevo ministro de Educación de Río Negro, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

