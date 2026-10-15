«El cambio climático está ocurriendo»: Neuquén abrió la cobertura por granizo y busca sumar más productores

El gobierno de Neuquén abrió las inscripciones al programa de compensación por daños ocasionados por granizo para la temporada agrícola 2026-2027. La convocatoria comenzó este jueves 15 de octubre y se extenderá hasta el 15 de diciembre, con el objetivo de ampliar la cantidad de productores adheridos y garantizar una herramienta de respaldo económico frente a las pérdidas en los cultivos. La iniciativa alcanza a establecimientos frutícolas, hortícolas y vitícolas de la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Cecilia Lutz, directora de Fruticultura y Horticultura de la secretaría de Producción e Industria, destacó que durante la última temporada se registraron 60 productores adheridos al programa y que el objetivo para este año es ampliar la participación del sector.

Explicó que las compensaciones se abonaron dentro de los plazos establecidos y remarcó la importancia de esta herramienta para garantizar la continuidad de la actividad productiva frente a los daños ocasionados por el granizo. “Lo que esperamos es que se sumen más productores”, afirmó la funcionaria, quien reconoció la preocupación por los fenómenos climáticos que afectan a las zonas productivas. “El cambio climático es algo que la verdad que es evidente que está ocurriendo”, sostuvo.

El programa funciona a través del Ente Compensador Agrícola (ECA) y está regulado por la Ley provincial 3526, que reemplazó el marco normativo anterior establecido por la ley 3001. Su financiamiento proviene de los aportes de los productores adheridos y del Estado provincial, que cubre la diferencia cuando los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar las compensaciones.

El Chañar concentró el 90% de los resarcimientos por granizo

Durante la temporada 2025-2026, el programa registró 60 productores adheridos, de los cuales 22 recibieron compensaciones económicas. Según explicó Lutz, las principales afectaciones se produjeron en San Patricio del Chañar, donde dos tormentas de granizo provocaron daños significativos en los cultivos.

La funcionaria precisó que alrededor del 90% de los resarcimientos correspondió a productores de esa localidad, en las algunas explotaciones registraron pérdidas importantes. “Tuvimos algunas unidades productivas con más del 50% de daño”, señaló. Además, explicó que las tormentas afectaron la calidad comercial de la fruta, por lo que parte de la producción debió destinarse a la industria.

Los resarcimientos de la última campaña superaron los $1.600 millones. Lutz destacó que el aporte provincial permitió complementar los recursos reunidos por los productores y garantizar las compensaciones. “El objetivo de esto es que a través de ese seguro, aquel productor que pierda su cosecha por daño pueda seguir produciendo, pueda cubrir los costos para que se mantenga el sistema productivo”, explicó.

Quiénes pueden acceder al programa y cómo funciona

La cobertura está destinada a productores frutícolas con superficies de hasta 100 hectáreas y a productores hortícolas y vitícolas con explotaciones de hasta cinco hectáreas. Entre los cultivos comprendidos se encuentran manzanas, peras, ciruelas, duraznos, damascos, cerezas, almendras y nueces. En el sector hortícola, la funcionaria mencionó producciones como cebollas, pimientos y tomates.

Lutz explicó que la definición de los cultivos incluidos, las alícuotas y los requisitos de adhesión corresponde a la Comisión Directiva del Ente Compensador Agrícola, integrada por representantes del Estado provincial y de las cámaras de productores de Centenario y Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo. “En esa mesa se discuten cuáles son los cultivos, cómo va a ser el valor de las alícuotas y cuáles son los requisitos para inscribir”, detalló.

Los aportes varían según la superficie productiva y el tipo de cultivo. En el caso de la fruticultura, los establecimientos de hasta 50 hectáreas abonan el 50% de la alícuota establecida, mientras que aquellos de más de 50 y hasta 70 hectáreas aportan el 70%. Para explotaciones de más de 70 y hasta 100 hectáreas, corresponde el pago de la alícuota completa.

La directora aclaró que también existen límites en la cantidad de producción que puede incorporarse al sistema. “Para cada uno de los cultivos hay un tope de kilogramos a adherir”, indicó. De esta manera, cada productor debe identificar las variedades cultivadas, los cuadros productivos y la cantidad de kilogramos que desea incluir en la cobertura.

La instalación de mallas antigranizo

Uno de los aspectos que destacó Lutz fue la importancia de avanzar en medidas preventivas para reducir los daños en los cultivos. Sin embargo, reconoció que no todos los establecimientos cuentan con las condiciones económicas necesarias para instalar mallas antigranizo.

“Lo ideal es que el productor pueda adquirir su malla para evitar tener que asegurar”, sostuvo, aunque aclaró que esta alternativa no resulta viable para todas las explotaciones. Según explicó, la posibilidad de incorporar estos sistemas depende de la rentabilidad de cada cultivo, las condiciones de producción y el valor comercial de las variedades. En ese sentido, advirtió que algunos productores atraviesan dificultades económicas que limitan su capacidad de inversión.

“Hay productores que están en esta crisis que venimos de hace años de la agricultura, quizás que no tienen el sistema en óptimas condiciones, sino que siguen produciendo y tratando de mejorar día a día”, señaló. Frente a este escenario, consideró que el fondo compensador representa una alternativa para los pequeños productores que no pueden afrontar la instalación de infraestructura de protección. “Reconocemos que si los productores pueden adquirir malla es la estrategia más eficaz para evitar este tipo de daños”, afirmó.

Cómo inscribirse y qué documentación se necesita

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de diciembre y podrán realizarse en las oficinas del Ente Compensador Agrícola, ubicadas en Belgrano 829 de Centenario.

Los interesados deberán presentar una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) actualizado, documentación que acredite la propiedad o tenencia de la chacra y una planilla de adhesión.

En esta última deberán identificar los cuadros productivos, las variedades cultivadas y la cantidad de kilogramos que desean incorporar a la cobertura.

En caso de que se produzca una granizada antes de la cosecha, los productores adheridos tendrán un plazo de 48 horas para denunciar los daños ante el ECA mediante una declaración jurada. Posteriormente, los equipos técnicos verificarán las afectaciones para determinar las compensaciones correspondientes.

Buscan fortalecer el fondo para financiar al sector productivo

Además de cubrir los daños ocasionados por granizo, Lutz explicó que el Ente Compensador Agrícola cuenta con una herramienta de financiamiento que permite desarrollar otras líneas de asistencia destinadas a los productores.

La funcionaria señaló que uno de los objetivos es incrementar la cantidad de adheridos y fortalecer los recursos del fondo para que, en temporadas con menores daños, puedan generarse nuevas alternativas de apoyo económico. “Esperamos que no haya granizo, entonces que ese fondo se incremente y luego podamos constituir el fondo de financiamiento para de esa manera generar otro tipo de herramientas para beneficiar al sector productivo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la prioridad para esta nueva campaña será promover una mayor adhesión y garantizar que los productores conozcan las posibilidades del sistema, especialmente aquellos que no cuentan con recursos suficientes para incorporar medidas de protección contra el granizo.