Una concesionaria de tractores en Valle Medio que busca cubrir las distintas demandas productivas en la nueva frontera agrícola

Tractores Lamarque presente en el circuito de exposiciones rurales de la provincia de Río Negro.

Hace aproximadamente un año, Ferdinand Quiqueran llegó desde Buenos Aires a Lamarque y, junto con su primo Nicolás Stier, puso en marcha un nuevo emprendimiento vinculado a la maquinaria agrícola. Desde septiembre de 2025 representan en la zona a AgroChery, una empresa que importa tractores de origen chino y los distribuye en Argentina a través de una red de concesionarios.

El proyecto nació a partir de una experiencia concreta. Stier estaba evaluando la compra de un tractor nacional y Quiqueran le planteó otra alternativa: una marca que ya conocía y con la que había trabajado anteriormente.

“Le sugerí que comprara esta marca porque yo ya la conocía”, explicó Ferdinand. La decisión estuvo relacionada, según contó, con una combinación de factores técnicos y económicos.

“Me convencía más la relación precio-calidad y era más fácil de mantener en el campo”, señaló.

La experiencia con el equipo terminó dando origen a una oportunidad comercial. Después de comprobar el funcionamiento del tractor y establecer una buena relación con la empresa, ambos decidieron avanzar con la representación en Lamarque.

“Entonces vimos que cerraba y fuimos con eso. Después el resultado le gustó a él. También entablamos una buena relación con la agencia, la empresa y de ahí surge la idea de representarlos acá”, relató Quiqueran.

Una zona con demanda ganadera



La ubicación del emprendimiento no es casual. El área de influencia de Tractores Lamarque tiene actualmente una fuerte presencia de producción de alfalfa y ganadería. Una actividad frutícola que históricamente tuvo mayor peso fue perdiendo protagonismo y, en ese proceso, crecieron otras alternativas productivas.

Ferdinand Quiqueran, uno de los socios de Tractores Lamarque, concesionaria AgroChery en Valle Medio.



De acuerdo con Ferdinand, buena parte de los potenciales clientes son productores que generan alfalfa destinada a alimentar a sus propios rodeos.

“Es una zona alfalfera y ganadera”, resumió.

Ese perfil productivo también determina el tipo de tractor que tiene mayor demanda. La línea comercializada por AgroChery contempla equipos desde 25 hasta 260 HP, aunque los modelos que encuentran mayor aplicación en la zona son los de potencia intermedia.

Hasta el momento, Tractores Lamarque vendió unidades de entre 70 y 140 HP. Para el trabajo habitual en chacras, Quiqueran identifica un tamaño especialmente adecuado. “El tamaño ideal es 90 caballos, ni más, ni menos”, sostuvo.

Los tractores de mayor potencia tienen también su espacio, especialmente para tareas como nivelación y preparación de terrenos. En esos casos, una unidad de 140 HP puede resultar apropiada, aunque la necesidad depende de las dimensiones y características de cada explotación.

Del megafardo al rollo



La evolución de las actividades productivas de la zona también se refleja en la demanda de maquinaria.

La oferta se compone de tractores de distintas potencias según el cultivo de destino.



Ferdinand explicó que algunos productores que anteriormente estaban más vinculados a la elaboración de megafardos hoy se están orientando en mayor medida hacia la ganadería. La diferencia es importante porque el destino de la producción de forraje determina también el tipo de maquinaria necesaria.

“El megafardo se hace para vender al exterior, no para alimentar ganado en la región”, explicó.

En cambio, para la elaboración de rollos destinados a la alimentación del rodeo, el tractor de alrededor de 90 HP aparece como una alternativa acorde a las necesidades de los productores.

La empresa también comenzó a incorporar implementos agrícolas a su propuesta, aunque se trata de una actividad todavía reciente y con un movimiento comercial menor.

Más que vender un tractor



Uno de los aspectos que Ferdinand destaca como diferencial del emprendimiento es el acompañamiento después de la venta. Su experiencia como mecánico le permite ofrecer un servicio que busca mantener un contacto directo con el productor.

“Me encargo personalmente, que también es mi rubro. Hago trabajos de mecánica particular siempre en lo que es el agro”, explicó.

La modalidad incluye visitas a las chacras y campos para realizar los servicios correspondientes a cada unidad. Cambios de aceite, mantenimiento y controles de acuerdo con las horas de trabajo forman parte del seguimiento.

“Voy llevando al día las horas de los tractores”, contó.

Ese seguimiento está vinculado también con la garantía de los equipos, que alcanza las 1.500 horas. A partir de allí, el productor puede continuar realizando el mantenimiento por su cuenta o mantener el vínculo con el servicio técnico de la empresa.

Para Quiqueran, la posventa es una parte central de la propuesta: no se trata solamente de entregar una máquina, sino de acompañar al productor para que el equipo pueda mantenerse operativo en el campo.

Una línea que busca hacerse lugar



Además de los tractores, AgroChery cuenta con una división de maquinaria vial. En Lamarque, la firma puede gestionar equipos de mayor porte a pedido, como excavadoras, palas cargadoras o autoelevadores.

La estrategia comercial, por ahora, consiste en observar las necesidades de la zona antes de ampliar demasiado la oferta.

“Estamos entendiendo cómo es la zona y ver qué hacer y qué no hacer”, señaló.

El objetivo inmediato es construir una cartera de clientes y, a partir de ese vínculo, ampliar las soluciones que pueden ofrecer.

“Principalmente apuntamos a construir una cartera de clientes y trabajar con ellos y poder brindarles soluciones de todo tipo acordes a lo que haga falta”, sostuvo.

Presencia en las exposiciones rurales



Para darse a conocer y tomar contacto directo con productores, Tractores Lamarque también comenzó a participar de las exposiciones rurales de la región.

Después de la muestra en la que fueron entrevistados, la empresa estuvo en la 30° Exposición Rural de Viedma, y tenían previsto participar en General Conesa y Choele Choel, siguiendo un circuito de exposiciones que les permite recorrer buena parte de su área de influencia.

La estrategia tiene además un límite territorial definido por la propia red comercial. La zona del Alto Valle corresponde a otra concesionaria de la misma marca, por lo que la empresa busca trabajar de manera coordinada y evitar superposiciones.

“Hay excelente relación y trabajamos en conjunto, no tiene sentido estar dos concesionarios del mismo producto en un radio de acción reducido”, explicó.

De Buenos Aires a Lamarque



El desembarco de Ferdinand en el Valle Medio también significó un cambio de actividad. Su trayectoria anterior estuvo vinculada al negocio familiar de gallinas ponedoras en Buenos Aires. Después de varios años decidió dejar esa actividad y trasladarse para trabajar junto a Nicolás en sus emprendimientos.

La posibilidad de representar AgroChery surgió casi como consecuencia de aquella primera compra de maquinaria.

Quiqueran ya tenía conocimiento de la marca y había evaluado sus características desde el punto de vista mecánico. Nicolás, por su parte, aportaba el conocimiento de la zona y una amplia red de contactos con productores.

“Él viene de varios años de ejercer distintas funciones que lo hicieron conocido”, explicó Ferdinand sobre su socio.

La combinación de ambos perfiles terminó dando forma al proyecto que hoy funciona sobre la ruta, en Lamarque, en un predio perteneciente al productor Enrique Villablanca.

Con apenas un año de actividad, la empresa todavía está en una etapa de construcción. La apuesta pasa por conocer cada vez mejor las necesidades productivas del Valle Medio, sumar clientes y ampliar progresivamente la oferta.

La maquinaria, en definitiva, aparece como una herramienta estrechamente ligada a los cambios productivos de la región. Y en ese escenario, Tractores Lamarque busca encontrar su lugar con una propuesta basada en equipos de distintas potencias, una oferta que puede ampliarse según la demanda y, especialmente, un servicio técnico cercano al productor.

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