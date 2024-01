El canje de subsidios por empleo de Figueroa comenzará con Vaca Muerta

La semana próxima se firmará un acuerdo específico con el sector petrolero y de la construcción en lo que será el debut del plan Emplea Neuquén que el gobernador Rolando Figueroa presentó ayer en sociedad.

El mandatario puso énfasis en destacar que los planes de capacitación que se impulsarán beneficiarán “primero a los neuquinos” porque insistió en que “Neuquén es una provincia muy injusta porque tiene muchas recursos y un 40% de pobreza”.

“Debemos ser eficientes en el manejo del Estado porque debemos defender la independencia económica para conservarla porque si la perdemos las medidas nacionales van a entrar en la provincia”, definió el mandatario. Se pronunció a favor de defender las empresas públicas neuquinas pero tuvo una frase que sonó a advertencia: “No queremos muchos tontos que se quedan con un poco y pocos vivos que se quedan con una gran parte”.

En relación con el plan de promoción del empleo dijo que apuntarán a los beneficiarios de planes sociales, puntualizó que se ajustarán al 50% de los que se reempadronaron en la ciudad de Neuquén (el censo de beneficiarios comenzó ayer en otras ciudades). “No sabemos porqué no se empadronaron, tal vez ya consiguieron trabajo o no reunían los requisitos para seguir cobrando el plan, no lo sabemos pero nos vamos a orientar desde el estado a los que si se empadronaron”, dijo.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, habló de un sistema integral de prestaciones para el empleo, agradeció la presencia de 25 representantes gremiales “porque entendemos que los sindicatos son los vectores de la formación profesional”. El paso posterior será convocar a las empresas y las cámaras e insistió que el primer paso será la de Vaca Muerta donde se identificó la demanda laboral en el empadronamiento que hubo de beneficiarios en la ciudad de Neuquén.

“La persona que no se presentó al relevamiento capaz que no lo necesita o tiene empleo, no nos vamos a ocupar de eso sino de quien recibe un plan social y hay que acompañarlo a que salga de ahí”, sostuvo.

Figueroa apuntó que alrededor de 1.100 planes sociales eran de extranjeros que no tenían domicilio en la Provincia y por eso defendió que los recursos debían ser destinados a los que habitan Neuquén. Primero se acordó con los sindicatos la formación que se va a dar y luego se trabajará con las cámaras. Indicó que se estudian ventajas tributarias para quienes participan del programa.

Julieta Cuevas, subsecretaria de Empleo, explicó que el plan tiene tres ejes: implicados, postulantes y prestadores. Aclaró que se reemplazará al subsidio social transitorio y al subsidio a la desocupación laboral que otorga la Provincia.