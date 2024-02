El Congreso inicia el debate el DNU 70 de Milei, objeto de una batalla judicial

El DNU 70, el emblemático instrumento que propone una drástica desregulación de la economía en todos sus niveles y que dictó el Presidente Javier Milei a pocos días de asumir el gobierno, ingresó en una etapa de definición. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los primeros que impugnó los alcances del decreto, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que defina a la brevedad la constitucionalidad del mismo. A la par, hoy se reunirá finalmente la comisión bicameral que define la validez de los DNU.

A diferencia de sus pares del noroeste, los peronistas Jalil (Catamarca) y Jaldo (Tucumán), considerados gobernadores “dialoguistas” por la Casa Rosada, Quintela se ubicó ya desde diciembre en la vereda de la oposición dura. El gobierno de La Rioja presentó un amparo contra el DNU el 27 de diciembre. La Corte armó un expediente y corrió traslado al Procurador, lo que fue interpretado como un gesto favorable a la petición.

Ahora, la provincia, que tiene de apoderados legales al exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y al constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra, solicitó que “declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable”.

El pedido de Quintela para hacer caer el DNU que está vigente (salvo el capítulo laboral, frenado por ahora por la Justicia, aunque convalidado ayer por una cámara laboral en Río Negro), contrasta con los movimientos de Jaldo y Jalil, que el martes, en Salta, mantuvieron reuniones tanto con el ministro del Interior, Guillermo Francos como con la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esas reuniones también participaron los gobernadores Saénz (Salta), Passalacqua (Misiones) y Sadir (Jujuy).

“Los gobernadores queremos ayudar a gobernar a nivel nacional, que el Congreso funcione y sancione las leyes que necesita el presidente de la Nación, pero también necesitamos reciprocidad contar con los recursos”, dijo Jaldo. Sus diputados rompieron con Unión por la Patria para apoyar la fallida Ley Bases.

Quintela, en cambio, está alineado con el lote de gobernadores peronistas críticos con el gobierno libertario. La presentación ante la Corte para pedir la inconstitucionalidad del DNU se alinea con la estrategia de la CGT, que logró un amparo contra el capítulo laboral del decreto.

Otra línea de acción de la oposición peronista se despliega en el Congreso. Salvo los diputados de Tucumán, el resto votó contra la Ley Bases. Ahora el peronismo se prepara para dar pelea en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que hoy se reunirá para acordar un plan de trabajo: mientras la oposición está apurada por tratar (y derribar) el DNU 70, el oficialismo quiere discutir primero los decretos del gobierno del Frente de Todos (FdT).

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la comisión “va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha”.

Desde la oposición, en cambio, el presidente del interbloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, dijo que “en este momento, tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo” y que “por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”. Ocurre que la ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Bicameral que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. Esos plazos no se han cumplido.

La actividad parlamentaria se retoma tras la caída de la Ley Bases, y días después de que el Presidente Milei calificara de “nido de ratas” al Congreso.

“El Presidente ha construido su carrera política con una manera de expresarse, no hay que dramatizar, para mí no obstaculiza en nada”, restó importancia Menem. Oscar Zago, titular del bloque libertario, aludió con humor al insulto de Milei al Congreso. “Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo”, dijo a El Destape radio.



Finalmente, el gobierno dará 27% de suba a jubilados y bono de 70.000

El Gobierno estableció el aumento de la movilidad en un 27,18% desde marzo, por lo que finalmente las jubilaciones subirán menos del 30% anunciado a comienzos de la semana por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El incremento que fija la actualización de los haberes jubilatorios, la AUH y otras asignaciones, pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), fue oficializado a través de la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Osvaldo Giordano, quien todavía continúa al frente del organismo, al no tener reemplazante tras el pedido de renuncia de Javier Milei.

En el documento oficial no se especificó cómo quedarán los montos de las jubilaciones mínimas y máximas desde el 1 de marzo. Caputo precisó que el bono para jubilados será de $70.000, a la par del aumento de la movilidad

Con la suba del 27,18%, la jubilación mínima pasará de $105.713 a $134.445,79, más el bono, mientras que el haber bruto máximo pasará de $711.346 a $904.690.

