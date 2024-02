Oscar Parrilli pidió tratar y rechazar el DNU de Milei: «Es gravísimo que siga vigente»

A dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias, el senador por Neuquén y referente de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, cuestionó la actitud de la vicepresidenta Victoria Villarruel por no convocar al tratamiento del DNU que firmó Javier Milei el 21 de diciembre. «Acá se modificaron 37 leyes que violan derechos constitucionales y reforman la Constitución. Es gravísimo que este DNU siga vigente», remarcó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Escuchá al senador Oscar Parrilli en RÍO NEGRO RADIO:

«Desde el bloque de senadores de Unión por la Patria hemos presentado, con la firma de 33 senadores, dos pedidos de sesiones para tratarlo», indicó Parrilli. Explicó que los plazos que la ley de DNU establecen «están vencidos», ya que la presidenta de la Cámara Alta no cumplió «con su obligación de convocar», y que ahora el mismo cuerpo parlamentario puede exigir el tratamiento.

«Necesitamos quórum, necesitamos tener 37 senadores y eso es lo que falta. Ya no es la voluntad de Villarruel, sino es la voluntad de los senadores que nos faltan, los de Neuquén, Río Negro, de los partidos provinciales, de algún radical que esté dispuesto a ser coherente con lo que expresa verbalmente, porque verbalmente dicen, ‘estamos en contra, vamos a votar en contra’, pero no se sienta en el recinto a tratarlo y a levantar la mano», remarcó y agregó: «Esperamos que, si no es en extraordinarias, en ordinarias esto se resuelva, finalmente tratemos el DNU y lo rechacemos».

Para el referente de Unión por la Patria, «el DNU es peor que la Ley Ómnibus». «El DNU ya está en vigencia. Gracias al DNU se aumentan las tarifas de los servicios públicos, de la luz, del gas, del agua. Gracias al DNU aumentan el transporte, aumentan los medicamentos, aumenta la medicina prepaga, aumentan los colegios, aumentan todas las cuotas», enumeró Parrilli.

Además, sostuvo que «se ha llevado adelante en una actitud de gobierno absolutamente autoritaria, vía decreto, perjudicando a los argentinos». Aseguró que «la única manera de pararlo» es en el Congreso. «Si el Senado lo rechaza, eso ya crea un antecedente muy importante para que después también Diputados lo rechace. Pero reitero, esto no depende ya sólo de la voluntad nuestra, sino que depende de la voluntad de los senadores», recalcó.

Parrilli señaló que al oficialismo no le interesa tratarlo, ya que saben que no les dan los votos para aprobarlo. Así, manteniéndolo en suspenso, sigue vigente. «Por eso que necesitamos rechazar el DNU, poner límites al gobierno de Milei y decirle que, de manera autoritaria y violando los derechos de la gente, no puede gobernar. Milei habla de casta, pero en realidad se ha rodeado de lo peor de la casta, de la escoria, de aquellos que endeudaron al país, de aquellos sectores del macrismo que fueron lo peor del Gobierno, como (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger», aseveró.

Parrilli coincidio con el diagnóstico de Cristina Kirchner

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hoy cumplió 71 años. El senador Oscar Parrilli comentó que, por supuesto, la saludó y reflexionó sobre la carta de 33 páginas que publicó la líder hace cinco días.

El senador coincidió con su diagnóstico y citó los datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) para advertir sobre la crítica situación que atraviesa el país. «La pobreza nuevamente se fue al 57%, peor de lo que estaba en el 2004. Y esto es en relación directa con las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional y con la deuda que la Argentina tiene con los acreedores privados», señaló.

Para Parrilli, el endeudamiento es uno de los detonantes de la crisis. «Lo que hay que hacer es un un cambio de timón y abordar el problema más importante que la Argentina tiene, que es la deuda con el Fondo y las políticas que el Fondo impone», subrayó y observó que al presidente Milei «poco le importa lo que pase con la gente, porque está llevando a un ajuste tremendo cuyo único objetivo es pagar intereses y capital de la deuda externa».

El referente de Unión por la Patria defendió la postura de la expresidenta. «Con ese documento mostró su visión. Y fundamentalmente dejó un mensaje a todos los que seguimos formando parte del peronismo, del kirchnerismo o del movimiento nacional y popular que que ella condujo: la necesidad de replantearnos, rediscutir y analizar todos los temas que están en debate hoy, desde el déficit fiscal, desde las empresa del Estado, desde el rol del Estado, la educación, la salud y nos incentiva a debatir esta propuesta para que, cuando llegue el 2027, tengamos propuestas que enamoren a nuestro pueblo», confió.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).