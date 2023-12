El gobernador de Santa Cruz anunció que no le pagará el sueldo a Alicia Kirchner: «Ordenaremos todo»

En línea con las medidas de otros gobernadores y la idea pregonada por el propio presidente Javier Milei, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó distintas medidas para reducir el gasto público y confirmó, entre ellas, que no le pagará la liquidación del sueldo a la exmandataria provincial, Alicia Kirchner.

A través de un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), Vidal anunció: «He decidido no pagarle la liquidación a la exgobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo”.

He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo.