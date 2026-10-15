El Gobierno coordina las acciones ante posibles efectos de El Niño: escenarios de riesgo, los monitoreos y la zona más afectada

El Ministerio de Seguridad Nacional fortaleció la coordinación federal ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la región norte del país, con una mesa encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva. Fue realizada en la sede donde funciona la Agencia Federal de Emergencia (AFE).

Durante la jornada, se evaluaron los escenarios de riesgo y las herramientas de monitoreo disponibles.

Reunión por El Niño: que se trató

En la mesa de control y monitoreo, participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo de este organismo, Ignacio Cabello.

Desde Casa Rosada comunicaron a Diario RÍO NEGRO que durante la jornada, «se evaluaron los escenarios de riesgo, las herramientas de monitoreo disponibles y las acciones necesarias» para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Señalaron que el trabajo se enmarcó en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional Nº 559/2026, publicada el 7 de julio de 2026. «Coordinado por la AFE, el plan busca fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias y optimizar la respuesta operativa mediante mecanismos permanentes de coordinación técnica», indicaron.

Desde abril de 2026, la AFE llevó adelante 12 instancias de articulación y coordinación federal ENOS, además de activar mecanismos de trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en los niveles nacional, federal y regional. También se conformó la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 para reforzar el seguimiento y la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno.

Cómo se trabaja ante los posibles efectos de El Niño

Entre las principales herramientas implementadas se encuentra el tablero ENOS del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que integra pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales para facilitar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, enumeraron desde el Ejecutivo.

Además, se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, a partir de registros históricos de inundaciones.

En paralelo, hubo actividades de capacitación y fortalecimiento de la protección civil que alcanzaron a 4.328 personas entre marzo y septiembre, con la participación de representantes de distintas provincias. Estas acciones buscan mejorar la preparación local y consolidar una respuesta coordinada ante eventuales emergencias.