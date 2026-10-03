El Niño anticipa una primavera más lluviosa y fresca en gran parte del país

Por El Niño se esperan más lluvias y menos calor para la primavera.

La primavera y el inicio del verano podrían presentar un comportamiento climático diferente al habitual en buena parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para octubre, noviembre y diciembre una mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en amplias zonas del centro y el este del país, mientras que algunas regiones podrían registrar temperaturas medias inferiores a los valores históricos.

Primavera con más lluvias y temperaturas bajas por El Niño

El escenario está asociado al avance de una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Según explicó a Infobae José Luis Stella, pronosticador y especialista en clima del SMN, el fenómeno se desarrolla según lo previsto y alcanzaría su máxima intensidad entre fines de la primavera y comienzos del verano.

“En gran parte de Argentina se espera una mayor chance de registrar lluvias por sobre lo normal, y esa señal se condice con la fase del Niño activa”, señaló Stella. La mayor señal de precipitaciones se concentra hacia el este del país, especialmente en el Litoral, aunque también abarca Córdoba, La Pampa, sectores de Cuyo, el oeste bonaerense y el noreste de la Patagonia.

El especialista remarcó que el panorama debe interpretarse a escala trimestral y no como una predicción del tiempo cotidiano. Un trimestre con lluvias superiores a la media puede incluir períodos secos o tormentas intensas concentradas en pocos días.

En cuanto a las temperaturas, el SMN proyecta valores inferiores a la normal en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. También se espera una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas en sectores del centro y el noreste, aunque no se descartan episodios de calor.

Stella destacó que el pronóstico estacional no reemplaza las alertas de corto plazo. “Lo fundamental será actualizarse, tener en cuenta todas las alertas, avisos a corto plazo y pronósticos semanales”, sostuvo.

El informe también contempla escenarios diferentes para el NOA y el sur de la Patagonia, donde aumentan las probabilidades de precipitaciones inferiores a los valores habituales. El SMN aclara que estas categorías expresan probabilidades y no certezas: para anticipar tormentas, olas de calor o fenómenos extremos será necesario consultar los pronósticos de menor escala.