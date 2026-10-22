El Gobierno declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales: cuáles son y por qué

El Gobierno informó que la decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional (Foto: Clarín)

El Poder Ejecutivo inscribió un cambio dentro de la estrategia de seguridad exterior y de combate al crimen organizado de alta complejidad. Con esta resolución, el Estado busca alinear sus normativas y herramientas de persecución con los estándares internacionales más estrictos en materia de prevención del terrorismo global.

La medida habilita de manera directa una serie de mecanismos de control financiero y operativo orientados a bloquear el flujo de recursos de estas estructuras. Las autoridades nacionales remarcaron que el fenómeno delictivo actual traspasa las fronteras tradicionales, exigiendo respuestas institucionales ágiles y contundentes.

Según informó el medio NA, la inclusión de estas organizaciones responde a informes de inteligencia que advierten sobre la potencial circulación de capitales ilícitos y la presencia de redes de apoyo en la región. La normativa persigue el objetivo primordial de neutralizar cualquier amenaza latente que ponga en riesgo la estabilidad del país y la seguridad de los ciudadanos.

Sectores de la oposición y analistas políticos han abierto un debate sobre el alcance y la aplicación práctica de estas resoluciones en el plano judicial. Si bien existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de combatir el crimen organizado, algunos juristas advierten sobre la complejidad de garantizar un debido proceso administrativo y penal en causas de carácter internacional.

No obstante, desde el oficialismo insistieron en que la normativa cumple con todos los estándares constitucionales vigentes. La estrategia apunta a consolidar un perfil de firmeza institucional frente a las amenazas globales, priorizando la protección de las fronteras y la seguridad jurídica de la Nación en un contexto regional cada vez más desafiante.

Cuáles son los grupos mencionados por la medida oficial

Dentro del listado difundido por los organismos competentes figuran estructuras de diversa índole, abarcando desde carteles dedicados al narcotráfico internacional hasta organizaciones guerrilleras históricas de la región. Las cinco agrupaciones especificadas son las siguientes:

El Cártel de Sinaloa : una de las redes de narcotráfico transnacional con mayor despliegue operativo a nivel global.

: una de las redes de narcotráfico transnacional con mayor despliegue operativo a nivel global. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) : grupo reconocido por su extrema violencia y su capacidad de expansión territorial.

: grupo reconocido por su extrema violencia y su capacidad de expansión territorial. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) : se trata de una estructura guerrillera históricamente vinculada al conflicto armado y actividades ilícitas conexas.

: se trata de una estructura guerrillera históricamente vinculada al conflicto armado y actividades ilícitas conexas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) : organización guerrillera activa que mantiene operaciones de guerrilla y hostigamiento en el continente.

: organización guerrillera activa que mantiene operaciones de guerrilla y hostigamiento en el continente. El Clan del Golfo: una de las mayores organizaciones criminales de origen colombiano dedicada al narcotráfico y al control de economías ilegales.

La oficialización de este registro conlleva consecuencias jurídicas inmediatas sobre los bienes y activos que estos grupos pudieran intentar operar o movilizar dentro del territorio nacional. Las entidades financieras y los organismos de contralor quedan formalmente notificados para extremar los filtros de supervisión. Cualquier intento de operar fondos vinculados a estas facciones será bloqueado de manera automática por los sistemas de fiscalización.

El comunicado oficial del Gobierno, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei

Especialistas en seguridad interior destacaron que este tipo de declaraciones refuerzan la cooperación multilateral con agencias de inteligencia de otros países. El intercambio de información en tiempo real resulta indispensable para cercar las rutas financieras y desarticular las células logísticas que estas organizaciones operan de forma clandestina.

La normativa también contempla la revisión periódica de los registros para actualizar el estatus de cada grupo conforme evolucione el escenario geopolítico.