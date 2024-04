El Gobierno descartó represalias por el apoyo a Israel: “La Argentina siempre va a estar en defensa del mundo libre”

El Gobierno de Javier Milei descartó posibles represalias luego de que el presidente Javier Milei respaldara al Estado de Israel tras el ataque de la República Islámica de Irán, al tiempo que trabaja en reforzar la seguridad y el control de las fronteras.

“Todo el mundo libre está amenazado. Esto de ser neutral o no neutral quedó en desuso. No hay distinción de si Argentina es o no un punto de riesgo, el mundo está en riesgo”, justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa matutina.

Tras el conflicto abierto en Medio Oriente, el funcionario reveló que los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior, coordinan las medidas necesarias para aumentar el control en las fronteras, con la intención de detectar cualquier episodio que “pueda llamar la atención”.

“No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco o que cambie la situación en un país que ya ha tenido atentados. El terrorismo siempre busca, no importa qué, pero siempre busca dañar lo más débil, a todo el plantear”, insistió Adorni.

Por su parte, descartó amenazas contra el mandatario por su postura y reveló que los equipos de defensa abrieron diálogo con las agencias internacionales con el objetivo de monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior.

“La Argentina siempre va a estar en defensa del mundo libre”, subrayó el funcionario nacional y agregó: ”Nuestra posición es defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacamos por Estados y gobiernos que no quieren la paz».

Adorni desmintió la participación del embajador de Israel en la reunión de gabinete

El pasado domingo, Milei volvió al país tras su gira por los Estados Unidos alrededor de las 18.30 en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Ezeiza. Al suspender su viaje Dinamarca, se trasladó a Casa Rosada para encabezar un comité de crisis ante la guerra abierta en Medio Oriente.

Junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, presidió el encuentro que contó con la asistencia de los ministro de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Russo, entre otros.

El ministro de Defensa, Luis Petri, y la canciller, Diana Mondino, dieron el presente de manera virtual, pero la particularidad residió en la participación del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, a quien se lo vio sentado en la extensa mesa junto al Gabinete.

Consultado al respecto, Adorni desmintió la participación del diplomático y reveló que solo se limitó a brindar un acotado informe del estado de situación. “No participó porque no correspondía», argumentó.

Durante el intercambio del Gabinete, Bullrich detalló sobre las acciones en curso vinculadas al aumento de seguridad como medida de precaución en los espacios “más sensibles” a posibles ataques para potenciar la vigilancia. Lo cierto es que el Gobierno realiza un seguimiento minuto a minuto en base, y monitorear con atención el conflicto.