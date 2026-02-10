El Gobierno lanzará una licitación internacional para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas clave

El Gobierno nacional anunciará el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Cuatro corredores estratégicos entran en concesión sin subsidios estatales

El proyecto abarca más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La iniciativa estará dividida en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), con el objetivo de mejorar la logística, la competitividad regional y la conectividad con polos industriales, productivos y portuarios del centro del país.

Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, y forman parte de un nuevo esquema de gestión vial que busca reemplazar un «modelo deficitario» por uno sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia.

Según fuentes oficiales, el proyecto apunta a modernizar la infraestructura vial, fomentar la inversión privada y optimizar el uso de los recursos públicos, en un contexto de impulso a la integración territorial y al transporte de cargas de larga distancia.