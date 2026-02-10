Avenida Mosconi en Neuquén: confirman que se podrá estacionar en colectoras y habrá cruces cada 400 metros

Con la maquinaria ya operando sobre la Avenida Mosconi (exRuta 22) entre Linares y Gatica, la preocupación de los vecinos y comerciantes se trasladó a la logística diaria: ¿dónde se puede estacionar? ¿Cómo se cruza de un lado al otro de la ciudad?

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, brindó hoy las definiciones operativas para esta etapa de los trabajos, asegurando que la prioridad será mantener la «conectividad transversal» y la actividad comercial.

Cruces habilitados cada 400 metros en Neuquén

Uno de los mayores temores era que la obra cortara la ciudad al medio. Sin embargo, el funcionario aclaró que el avance se realizará por bloques cercados, pero dejando «ventanas» de paso.

«Cada 400 metros vamos a tener la posibilidad de cruzar de un lugar al otro», explicó Nicola. Esto significa que, aunque se vean cerramientos de chapa para proteger la zona de máquinas, habrá intersecciones habilitadas periódicamente para el tránsito vehicular y peatonal.

Estacionamiento en zona comercial

El otro punto clave es el estacionamiento, vital para los frentistas comerciales de la avenida. El esquema oficial confirma que las colectoras seguirán habilitadas al tránsito longitudinal y no se prohibirá detenerse.

«La actual colectora va a quedar funcionando normalmente, con la posibilidad de estacionar sobre la mano que da a la vereda de los comercios«, aseguró el secretario.

Según el ancho de la calzada en cada tramo, se permitirá la circulación de dos y hasta tres filas de vehículos, garantizando que el flujo no se detenga pese a los autos estacionados.

Mientras se colocan los postes para el cerramiento definitivo de la zona central (donde se hará el grueso de la obra), el municipio está pasando un georradar.

Este equipo escanea el subsuelo de toda la traza para detectar caños, cables o interferencias que no figuren en los planos oficiales de las empresas de servicios. El objetivo es «anticipar riesgos» y evitar que una máquina rompa un caño maestro que deje sin servicio a los barrios aledaños, algo común en obras de esta magnitud.