El intendente de Añelo viajó, esperó, pero no vio a Donald Trump: reuniones e interés por Vaca Muerta

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, contó este martes que no logró ingresar al estadio para presenciar la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque destacó las reuniones con empresarios y diplomáticos interesados por Vaca Muerta. «Fue imposible poder llegar», relató a RÍO NEGRO RADIO desde Washington DC, donde hoy tendrá encuentros con el BID y el Banco Mundial.

Escuchá a Fernando Banderet, intendente de Añelo, en RÍO NEGRO RADIO:

Banderet viajó acompañado de los empresarios Raúl Martín, presidente de la cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa), e Ignacio Iranzi. La invitación llegó de la mano de una organización no gubernamental vinculada a la ONU y que lo convocó para representar a su ciudad en el evento de relevancia mundial.

«Es un orgullo y honor estar participando de estos eventos y que se tome consideración de que, más allá de lo que es Vaca Muerta, nosotros salimos a mostrar lo que es Añelo. Una comunidad pujante, en crecimiento, que le abre los brazos a todos pero que necesita mucha infraestructura», planteó el intendente.

Recordó que siendo un faro energético del país, todavía tiene muchas «falencias» en ese aspecto y afirmó que «parte de esta misión es generar los vínculos con empresas». «Hay muchas empreas americanas que están trabajando ya en la zona, con bases operativas en la región e inluso en Añelo. Hay que tratar de generar que haya un compromiso social, que se pueda generar infraestructura y la inercia con la Cámara de Industria de Añelo», planteó.

Sobre la asunción de Donald Trump, reveló que, pese a tener la invitación, no pudo ingresar al Capital One Arena que se preparó para que miles de seguidores que no tenían lugar en el Capitolio pudieran seguir en vivo la jura. «Estuvimos más de cuatro horas y media para tratar de entrar al estadio y fue imposible poder llegar», sostuvo.

«Mostrábamos que teníamos la invitación por parte del Congreso, nos encontramos con muchos funcionarios de varios países con la misma invitación que tampoco no pudieron entrar», aseguró.

Banderet indicó que lo vio «desde afuera, en pantalla» y que, una vez finalizado el acto, se trasladró a la embajada argentina donde tuvo reuniones, y posteriormente participó de la cena donde pudo «compartir un tiempo importante con funcionarios de otros países» como Corea, Guatemala, Honduras e India.

«Nos llevamos muchísimos contactos», destacó y sumó que este martes tendrá reuniones con el BID y el Banco Mundial y que mañana se trasladará a Miami para «reunirnos con el alcalde y otros inversores».

Anuncios petroleros de Donald Trump y Vaca Muerta

Sobre los anuncios de Trump en materia energética para incrementar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos, el intendente de Añelo analizó que «va a ser algo que va a generar algún tipo de competencia en el mercado» con Vaca Muerta. La formación argentina está justamente buscando dar el salto exportador.

Banderet evaluó de todas maneras que «la oportunidad de generar nuevas inversiones está hecha, hay un gran trabajo que ha hecho la embajada en Washington» y que «la capacidad que todavía tenemos nosotros es muy alta y es la oportunidad y el momento que hay que aprovechar».

Afirmpo que «todo el mundo sabe lo que es Vaca Muerta», que todos con quienes habló la vincularon a la Argentina y a Neuquén, pero que «no saben lo que es Añelo».