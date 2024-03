La junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que preside el exgobernador Omar Gutiérrez, resolvió una agenda de encuentros en las 22 seccionales del partido, a la vez que hará una cumbre de diputados provinciales y del diputado nacional en la mítica sede de Olascoaga 1.002.

Después del revés electoral del 16 de abril del año pasado, cuando el candidato Marcos Koopmann perdió la gobernación a manos del exvicegobernador Rolando Figueroa quien se escindió del partido, el MPN no había reaccionado ante el revés.

La primera decisión pública que se tomó fue desde la Convención del MPN que comanda el exgobernador Jorge Sapag y fue la de garantizar la gobernabilidad a Figueroa a partir de que tienen un numeroso bloque en la Legislatura que puede desequilibrar las votaciones.

Ahora fue la Junta de Gobierno que ayer se reunió, en su sede de Avenida Olascoaga de la ciudad de Neuquén. En un documento se indicó que, en primer término, se trató la asunción de Emanuel García como un nuevo y joven integrante de la Junta, ante la partida de Vicente Godoy.

Dando tratamiento al orden del día, se aprobó un programa de trabajo territorial que habrá de llevarse adelante con los miembros de esta junta de gobierno con las 22 Seccionales de nuestra provincia. Dicho programa a dado comienzo la semana próxima pasado en reunión realizada en la Seccional Primera, la que tendrá continuidad en la ciudad de Senillosa.

Por Presidencia se informó de las distintas reuniones llevadas a cabo con los representantes legislativos, decidiendo por unanimidad, invitar a reuniones la semana próxima en esta misma sede, con el bloque de diputados provinciales, el único diputado Nacional del partido Osvaldo Llancafilo y las comisiones directivas de la convención y junta de Gobierno.

Se analizó y debatió la actual situación política nacional y provincial, poniendo a consideración y resolviendo por unanimidad un programa de trabajo consistente en reuniones a ser llevadas a cabo en cada ciudad visitando a los intendentes sus equipos de trabajo y los concejales.

La ausencia de los dos líderes del MPN que debieron afrontar el costo de haber perdido la gobernación: Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, puso en un dilema a los 33 jefes comunales que pertenecen al partido. En una decisión que aún reclama la paternidad, se convocaron en Aluminé el 9 de enero y reclamaron que Rolando Figueroa asuma la titularidad de la Junta de Gobierno.

Según el presidente del bloque de legisladores del MPN, Gabriel Álamo, el ocupante de ese cargo, Gutiérrez “estaba al tanto” del pronunciamiento.

En forma previa, el 25 de noviembre la dirigencia del partido provincial hizo un asado popular en Cutral Co al que invitó a Figueroa con el único fin de pedirle que regrese al partido. El entonces gobernador electo agradeció el convite pero advirtió que como debía liderar una coalición de partidos no podía tomar una decisión de esa naturaleza.

El sector Azul y Blanco del MPNque responde al líder del gremio de Petroleros Privados Guillermo Pereyra tuvo una actitud ambivalente después de la derrota. En un principio trató de traidor a Figueroa, pero, una vez que ganó, se presentó en un acto en Cutral Co en el que el titular de Neuquinizate presentó a su candidato, consiguió que se bajara el candidato del MPN, y recibió al líder petrolero. En ocasión del pedido de que Figueroa presida el MPN sostuvo que las autoridades debían renunciar y llamar a elecciones internas. Sapag le contestó que él respondía a los 90 mil afiliados y no a uno en particular.