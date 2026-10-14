Luis Caputo en Tailandia: tuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial «para inversiones», su agenda este miércoles

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza mantienen una agenda activa en la ciudad tailandesa de Bangkok. Ambos participan en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Hubo un encuentro con Kristalina Georgieva, titular del organismo. Esta semana seguirá toda la actividad y se contempla un desayuno junto a los representantes del G20.

Uno de los focos principales en la semana será avanzar en concretar la tercera revisión con el FMI.

Las reuniones de Luis Caputo este miércoles y cómo sigue su actividad

Desde Casa Rosada comunicaron a Diario RÍO NEGRO que este miércoles, el ministro se reunió con la subsecretaría de Asuntos Internacionales del Tesoro estadounidense, Erin Browne, con quién se remarcaron los avances alcanzados en la relación bilateral y los acuerdos firmados entre ambos países.

Asimismo, Caputo mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora. Allí, se avanzó en los nuevos proyectos con financiamiento del organismo y se analizó la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina.

Desde el Gobierno resaltaron que se «identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para la economía argentina, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y estimular la inclusión económico-financiera de las PyMEs». Aseguraron que el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI.

Al respecto, ampliaron que esta agenda integral busca «viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por US$10.000 millones».

Otro de los temas abordados fue el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial.

Más tarde, la agenda de Caputo siguió con una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien se analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.

Durante sus jornadas de trabajo en Tailandia, Caputo tiene previsto participar en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. También, participará en el panel “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, en el que estarán presentes Kristalina Georgieva; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; y Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria.

A su vez, Caputo estará presente en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial. También será orador en el panel organizado por este organismo internacional sobre “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”.

Finalmente, Caputo participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

Reunión con Kristalina Georgieva

El titular de Economía, Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, mantuvieron un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la que se dialogó sobre la situación de Argentina y el mundo. “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, afirmó Caputo.

La directora del FMI le dio “la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”.