El PJ de Río Negro y su lealtad dividida: de “soñar algo diferente” al rechazo a ser colectora de JSRN

De la misma forma que a nivel nacional, el PJ rionegrino tuvo esta tarde una conmemoración dividida del Día de la Lealtad Peronista.

En Conesa se reunió el sector liderado por el senador Martín Doñate, que actualmente tiene las riendas del partido, para la reinauguración de la unidad básica local.

Allí estuvo el presidente del PJ provincial e intendente de Lamarque, Sergio Hernandez; su colega y anfitrión, Héctor Leineker; la legisladora y expresidenta del partido, Alejandra Más, los intendentes Luis Ivancich, Alberto Pacenti David Mendoza, el legislador Daniel Belloso y el presidente de la Liga de Concejales, Luciano Ruiz.

El Frente Renovador -socio del PJ en la flamante coalición Nos Une Río Negro- tuvo representación en el acto, con el legislador Nicolás Rochas a la cabeza.

«Los invito humildemente a soñar algo diferente, no creo que haya alguien en este lugar que no crea que Río Negro merece tener mejor educación, mejor seguridad, mejor salud, no creo que en este lugar no haya nadie que no piense que faltan muchas cosas en Río Negro, por eso los invito a soñar”, planteó Hernández en su discurso.

El presidente del PJ rionegrino convocó “a pensar diferente, a ver de qué forma somos parte del Río Negro que viene y somos parte de la transformación definitiva que necesitamos».

Casi en simultáneo, en Viedma hubo otro acto, organizado por unidades básicas Tres Banderas, No me Olvides, La Abanderada del Pueblo, junto a Kausa Peronista, Movimiento Evita y otras agrupaciones.

Allí estuvieron legisladores del bloque del Frente de Todos -el anfitrión, Pablo Barreno, la presidenta de la bancada, María Eugenia Martini, Alejandro Marinao, Luis Noale, Daniela Salzotto y militantes de otras localidades cercanas.

El documento emitido desde la capital indica que “seguramente hoy los peronistas hubiésemos deseado además de festejar el nacimiento de nuestro movimiento, celebrar los 77 años ininterrumpidos de la revolución peronista. Pero las antinomias y confrontaciones aún no resueltas han impedido la continuidad de las profundas transformaciones sociales iniciadas por el peronismo”.

Esas disputas internas se reflejaron en la parte del escrito que abordó la situación provincial del peronismo.

“En nuestra provincia existe un gobierno que representa la continuidad de 30 años del radicalismo que en ningún momento llevó adelante las banderas del partido justicialista, teniendo en cuenta que llegaron al poder bajo la doctrina peronista. Además, hoy pretende confundirnos nuevamente alentando espacios que lo único que se persigue es la destrucción del peronismo y estas estrategias solo buscan satisfacer intereses y ambiciones personales a tal punto de refugiarse en sectores antagónicos”, se indicó.

Ante eso, las agrupaciones que se reunieron en Viedma consideraron que “hoy más que nunca hay que demostrar lealtad al pueblo rionegrino peronista y rechazar profundamente todas aquellas intenciones que descarten un peronismo que no sea la columna vertebral del poder. El peronismo es Poder y Conducción, y no colectora de ninguna fuerza política que no luchan por las mismas causas”.

El acto en la capital tuvo como protagonistas a legisladores, militantes históricos y dirigentes barriales. (Foto: Pablo Leguizamón)

Finalmente, Allen fue otro punto de convocatoria para recordar el 17 de octubre de 1945, con una asistencia más diversa, ya que hubo referentes de los dos sectores internos que disputan el control y el rumbo del partido.

En la ciudad del Alto Valle también se inauguró una unidad básica y al acto concurrieron legisladores y referentes del sorismo, además de dirigentes del sector de Doñate.