El plan minero de Río Negro sigue por el uranio y el litio

La autorización de la primera explotación de minerales metalíferos en Río Negro, con el proyecto Calcatreu, que en 2026 comenzará producir oro y plata en la Región Sur, otras iniciativas se subieron al tren del plan minero que impulsó el gobernador Alberto Weretilneck en el inicio de su gobierno.

De los más de 30 proyectos existentes en la provincia, cuatro llevan la delantera en su estado de avance, con la mirada puesta en el potencial del subsuelo de la estepa rionegrina rica en uranio, vanadio, oro, plata y litio.

Joaquín Aberastain Oro, el secretario de Minería de Río Negro, es la cabeza visible del plan minero. Y por estos días está abocado enteramente a seguir el avance de Calcatreu (ver aparte). “Estamos en el ojo de todo el mundo de cómo sale el proceso, si sale bien es positivo para los rionegrinos, para el Gobierno y para la industria”, afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El proyecto minero ubicado a unos 85 kilómetros de Jacobacci fue la puerta de inicio para el desarrollo de la minería de primera categoría, pero hay muchos más en espera.

El depósito Ivana, que forma parte del proyecto Amarillo Grande, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de Valcheta, es el que lidera la carrera ya que está en la etapa PEA, la evaluación económica preliminar, que de avanzar pasaría al estudio de factibilidad, que seguiría con la audiencia pública y todo el proceso que el año pasado se dio con Calcatreu, de la empresa Patagonia Gold.

Corporación América, el grupo empresario de Eduardo Eurnekian en diciembre anunció un acuerdo de participación con la empresa Blue Sky Uranium Corp y su subsidiaria local, Minera Cielo Azul S.A para adquirir el proyecto de uranio y vanadio más grande del país, ubicado en la Región Sur.

Imagen ilustrativa de lo que será la mina Calcatreu en actividad.

“Si en materia de gobernanza, en lo social, económico, ambiental dan viabilidad avanzará a la etapa de estudio de factibilidad”, explicó Aberastain Oro quien recordó que las fases de un proyecto minero se inicia con la prospección, la exploración inicial, luego de exploración avanzada, el PEA y posteriormente el estudio de factibilidad para llegar finalmente a la explotación. Por eso, Ivana está en más hacia el tramo final de todo su recorrido.

Según explicó Aberastain Oro, el uranio en esta zona tendría un proceso “más simple” que el oro para su extracción porque se opera mediante canteras de arena donde se separa el mineral, utilizando una solución con carbonato de sodio, que se produce también en Río Negro, en la zona de San Antonio Oeste, con la empresa Alpat.

El titular de Minería remarcó la importancia del uranio y el “respaldo científico que tiene un proyecto de estas características” con la existencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica que tiene su planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, los desarrollos de Invap y la formación académica del Instituto Balseiro.

Dos proyectos de oro y plata, avanzados

Además, en la agenda avanzada de la minería rionegrina hay dos proyectos que están próximos a iniciar la campaña de perforación en busca del potencial de oro y plata en zonas cercanas a Calcatreu.

Se trata de Cañadón del Moro, ubicado en el cerro Mesa, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci, y La Esperanza, situada en Los Menucos, ambos de la empresa Southern Copper Argentina, que tiene su casa matriz en México y una subsidiaria en Perú

“En ambos estamos en etapa de exploración avanzada”, afirmó el secretario de Minería, que recordó que en noviembre se realizó el muestreo participativo de agua en cumplimiento de la normativa minera provincial, como parte de los controles ambientales previos a la campaña de perforación.

En la exploración de litio los procesos están un poco más atrás pero aun así avanzado. La exploración de este mineral concentrada en la zona de Mamuel Choique, un paraje ubicado a unos 85 kilómetros al sur de Jacobacci, próximo al límite con Chubut, cambió de manos el año pasado y de una firma canadiense pasó a la australiana Lion Critical Elements.

En esta región, el año pasado se hizo la consulta previa y ahora se aproxima el inicio de los trabajos prospectivos para los cuáles se incorporará personal de las comunidades aledañas.

“En esta zona el litio está en la roca, tiene un costo de inversión menor al salar porque no se necesitan grandes plantas de tratamiento, no hay uso de agua importante, pero la operación es más costosa porque se tiene que triturar la roca, un proceso similar al del oro con un tratamiento químico distinto, no se usa solución cianurada”, indicó Aberastain Oro.

La construcción de Calcatreu comienza en febrero

La explotación de oro y plata del proyecto Calcatreu obtuvo su autorización en noviembre y desde entonces no hay descanso para la empresa Patagonia Gold y para todas las partes involucradas.

El plan está dentro de los plazos previstos semanas más, semanas menos. Ahora se realizan las etapas previas con capacitación laboral, preparativos de los proveedores y en febrero comenzaría la construcción de las instalaciones que tendrá en la primera etapa “movimientos de suelos, apertura de caminos y la ubicación puntual de las instalaciones”, precisó el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro.

El Gobierno sabe que es la primera experiencia de explotación metalífera que tiene, luego de una resistencia popular de más de 20 años, y en cada paso que se da se intenta mostrar un “nuevo paradigma”.

Con esta premisa, la secretaría de Minería encabezó días atrás el “primer muestreo participativo de aguas”, que está regulado desde hace 3 años y se realiza cada vez que se cambia de etapa en un proyecto. El objetivo es “garantizar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos naturales”.

Se invitó a distintos actores como la Defensoría del Pueblo, autoridades municipales y legislativas, comisiones de fomento de la zona, y tanto el Departamento Provincial de Aguas como la consultora contratada por la empresa tomaron muestras de agua en tres lugares diferentes (aguas arriba del proyecto, en el lugar y aguas abajo) para determinar los valores y la calidad antes de la campaña de explotación y ante la continuidad de tareas de exploración en la zona.

“Ese es el momento para que cualquier persona puede participar, que hagan las consultas sobre el uso, la cantidad, la reutilización. Es un espacio para desmitificar los cuestionamientos que están instalados”, dijo el funcionario, aunque hay que aclarar que no asistieron voces disidentes al proyecto a este trabajo de campo.

Estos muestreos de agua, en los mismos puntos se deberán realizar más adelante, durante la etapa de producción y cuando concluya la explotación, para determinar que no se alteró la calidad del agua de la región.

En paralelo, la empresa organiza capacitaciones para la mano de obra local con la idea de comenzar el próximo mes con las primeras tareas de movimiento de suelo y apertura de caminos.

“Estimamos que entre 8 y 12 meses la obra estará terminada para comenzar a producir en el 2026”, reiteró Aberastain Oro.

Mejoras tecnológicas para el control

Los controles y la fiscalización de la minería, en todas asus categorías, tiene vital importancia para detecar cuánto extraen las empresas del suelo y subsuelo rionegrino y consecuentemente se traduzca en las regalías correspondientes.

La secretaría de Minería informó que sumó “innovaciones tecnológicas para mejorar la supervisión de las explotaciones mineras en la provincia” y paralelamente trabaja en la modernización de las herramientas digitales utilizadas para las inspecciones en campo.

Según se informó desde el Gobierno, la plataforma IDE Minería (Infraestructura de Datos Espaciales) permitirá realizar un seguimiento integral de los proyectos mediante el cruce de información geográfica y técnica en tiempo real. El año pasado se buscó mejorar el sistema de registro de actas digitales.

Además, Minería instrumentó a partir de este mes cambios en los trámites administrativos del sector minero, con nuevos formularios que se encuentran disponibles en la Oficina Virtual de la Minería Rionegrina.

Este cambio se instrumentó mediante resolución junto a otras medidas como la actualización de los valores de las guías de tránsito de minerales que se transporten o comercialicen en el territorio provincial (en base a la evolución de los valores de mercado); y otra que establece el valor del canon correspondiente al derecho de explotación para las sustancias de tercera categoría en terrenos fiscales de Río Negro.