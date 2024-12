«El problema no es designar familiares, es cuando los familiares no están a la altura» dijo Zulma Reina sobre Gloria Ruiz

La vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, dijo sobre la destitución de Gloria Ruiz como vicgobernadora de Neuquén que «el problema no es netamente familiar; el problema es cuando un familiar no está a la altura, no tiene la idoneidad necesaria para ocupar esos cargos».

Escuchá a Zulma Reina en RÍO NEGRO RADIO

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO puso como ejemplo que «un diputado tiene como asesor a un especialista constitucionalista, es su hermano, y es excelente, yo lo quisiera tener como asesor».

«En ese sentido uno no puede juzgar el tema que uno pueda contratar a un familiar si tiene la idoneidad necesaria para ocupar ese cargo, y acá no la había», completó.

Reina dijo que «este es un cierre de año distinto, que no ha sido deseado ni esperado por nadie. Es imposible no transitarlo con desilusión y tristeza para quienes nos comprometimos en este proyecto. Dentro de la Legislatura nadie quiso vivir esto».

«El contrato social se rompió y hay que recuperarlo. Hay que construir hacia adelante pensando en todos los neuquinos, que estén tranquilos y tengan la serenidad que las cosas van a ir ordenándose».

«No imaginé que iba a tomar esta responsabilidad»

En primera persona, relató que «fue una situación difícil, estaba en el tercer lugar de la lista, me dije en esta etapa de mi vida voy a colaborar y no imaginé que iba a tener que tomar esta responsabilidad, pero lo hago con total convencimiento de que tenemos que transformar esto y responderle a la sociedad».

Sobre el nuevo gabinete legislativo, señaló que «hay gente muy formada, muy capacitada, que viene con una gran trayectoria, no tomarlos hubiera sido lamentable. Son aquellos que nos guían, nos enseñan el trabajo legislativo, es fundamental».

«El caso de Claudio Cotro, prosecretario; Mariana Valdebenito en secretaría de Cámara, el contador Darío Brugues, es una tranquilidad enorme que esté ahí acompañándonos».

La vice primera afirmó que el resto de los cargos se cubrirán con personal de planta permanente. «Solo se contratará cuando busquemos un perfil determinado que no tengamos». En cuanto a los contratados políticos por Gloria Ruiz, «se caerán el 31 de diciembre y no se van a renovar».

Por último dijo que «no hablaría de fracaso. En otras circunstancias estas cosas se cubrían. Lamentablemente se da de esta manera, lo positivo es que no se va a encubrir a nadie».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).