Elecciones 2023 en Cutral Co: votó Ramón Rioseco y dijo que se intentó “embarrar” la campaña

El candidato a intendente por el oficialismo, Ramón Rioseco, emitió su votó en las elecciones de Cutral Có y habló acerca de la campaña política. Aseguró que hubo intentos de «embarrar la cancha», sin embargo, confió en que fue exitosa para su partido. Comentó cómo pasará la jornada electoral y estimó un 80% de votación.

El candidato de Todos por Cutral Co, Ramón Rioseco estuvo en el IFDN° 1 y debió esperar en la fila a que le tocara el turno en la mesa N° 733. «Se debate el futuro, estoy muy contento de que podamos participar y hacerlo en paz«, manifestó.

Rioseco remarcó que se trata de unas elecciones «más tranquilas» que las provinciales debido a la cantidad de candidatos. Además, dijo que se encuentran todas las mesas abiertas, aunque hubo algunos atrasos. También confió que en que votará un 80% del padrón.

En su momento, habló acerca de la campaña que consideró exitosa, sin embargo, advirtió intentos de “embarrar” la competencia electoral. «Fue una campaña intensa, vimos que se trató de embarrarla porque no hay otras propuestas, pero no entramos en esa, creemos que no sirve generar grietas», relató.

«Desde nuestro punto de vista, se perdió la oportunidad de debatir el futuro de Cutral Co», expresó el candidato del Frente de Todos. Aseguró que no se debatió acerca de los proyectos, problemas y soluciones. «Se metieron otros temas que no tienen nada que ver, se trató de denunciar cosas infundadas», mencionó.

«Ahora es responsabilidad de elegir el futuro, ahora es de la gente», dijo Ramón Rioseco. Indicó que hará «lo de siempre», es decir, andar en bicicleta y luego almorzar en familia.