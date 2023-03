Elecciones 2023: Zamaro asegura que “el rionegrismo que profesa Weretilneck es un verso”

El candidato a gobernador de Somos Unidad Popular y Social, Rafael Zamaro, dijo que “es una falsa idea el rionegrismo que profesa” el senador y postulante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck. “Es un verso, una palabra que queda bien en el discurso pero que es tan linda como hueca”, criticó.

“¿Rionegrismo y no se planta por la coparticipación? ¿Rionegrismo y se deja robar los recursos de la provincia por un británico instalado ilegalmente en nuestras tierras hace años? ¿Rionegrismo y regala nuestros recursos naturales, dejándonos tierras destruidas, improductivas y contaminadas?”, cuestionó el exsacerdote, que se presenta en fórmula con Marcela Roca.

Zamaro aclaró que está “convencido de que hay que trabajar por la integración, pero hay que hacerlo en serio”.

“Hoy no se distingue de qué partido es cada lista, pero no sólo por la cantidad de colectoras, sino porque no hay una sola idea clara, ni un posicionamiento contundente sobre los temas delicados que afectan a la provincia. Eso no es rionegrismo, es revueltismo”, definió.

La visita de Claudio Lozano a Río Negro

La dirigencia rionegrina recibió ayer al presidente de la Unidad Popular a nivel nacional, Claudio Lozano, para la realización de un «Encuentro Programático Interprovincial» en Cipolletti. En ese encuentro también estuvieron candidatos a diputados por la provincia de Neuquén.

“Este encuentro es tan importante para la Unidad Popular porque es imprescindible que los estados provinciales articulen procesos de integración, principalmente en provincias como Neuquén y Río Negro que tienen perfiles productivos similares. Es una región que debe discutir de manera conjunta su estrategia de desarrollo”, aseguró el economista y ex director del Banco Nación.

Tras esa actividad, Lozano concluyó que “los gobiernos provinciales han marcado una tendencia a transformarse en sultanatos que viven de la propina de las grandes corporaciones”.

“En el marco del extractivismo saqueador, las provincias patagónicas se han ido convirtiendo, a partir de los gobiernos neoliberales, en exportadoras de recursos naturales con la presencia dominante de corporaciones transnacionales. Estas propuestas se sostienen sobre la base del deterioro social y el aumento de la pobreza”, finalizó.