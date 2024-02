«En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos»: dijo Bullrich, en medio del conflicto por los fondos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desató la polémica al afirmar: «En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos», durante la disputa entre Casa Rosada y los gobernadores patagónicos por la coparticipación. La funcionaria buscó restar importancia a la posición del gobernador Ignacio Torres, generando críticas. Sus declaraciones se suman a la tensión que existió por la amenaza de Torres de cortar el suministro de petróleo y gas.

Bullrich repasó las actividades económicas de Chubut y destacó que, a pesar de sus recursos, la provincia enfrenta problemas económicos. Criticó la amenaza de Torres de cortar el suministro de petróleo y gas y abogó por atraer inversiones para la provincia. La ministra también cuestionó a los gobernadores de Juntos por el Cambio que, según ella, «boicotean el cambio» son «los que no apoyaron la Ley Ómnibus».

La frase de Bullrich fue criticada por su desprecio aparente hacia la población de Chubut y generó reacciones negativas en el contexto político actual. La ministra también compartió su percepción sobre la amenaza de Torres y su experiencia en el diálogo con él.

«Me vino a ver [Ignacio Torres], me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije ‘pará, ¿estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar’. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria«, contó.