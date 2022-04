En la Legislatura de Neuquén también piden la boleta única papel

En el Congreso la oposición busca poner en agenda y que se vote un proyecto de ley para incorporar la Boleta Única Papel en las próximas elecciones nacionales de 2023. En la Legislatura de Neuquén ingresó una iniciativa similar, pero a diferencia de Nación, la impulsa el Frente de Todos (FdT).

La propuesta pertenece a la diputada Soledad Martínez y busca eliminar el sistema de voto electrónico vigente en la provincia. La primera vez que se utilizó fue en 2019.

«En el último proceso electoral de la provincia de Neuquén, se llegó a cuestionamientos por la afectación de los principios de equidad, accesibilidad y simpleza en la emisión del sufragio, consagrados en los artículos 74º y 83º de la Ley 3053″, planteó Martínez en los fundamentos.

Y agregó: «podemos presumir que la accesibilidad y simpleza del sufragio resultaron afectadas por la saturación de la pantalla, cuestión que hacía necesario un mayor esfuerzo para encontrar o definir la opción electoral, causa probable en la incidencia de que la Junta Electoral Provincial – a pesar de que había aprobado el dispositivo de pantalla – haya admitido la existencia de efectos no deseados como resultado de aplicar el dispositivo BUE, debiéndose disponer el retiro de al menos 5 máquinas, por denuncias de cambio de voluntad del elector, es decir que la máquina imprimía otras opciones electorales a las requeridas por el electoral sistema».

Sostuvo que el sistema de Boleta Única Papel «favorece a la transparencia, seguridad electoral, velocidad y eficacia del escrutinio, garantiza todas las opciones en cada voto favoreciendo una menor estructura y la no necesidad de ingenieros en sistemas en cada escuela para poder auditar el sistema, evitándose ante la inexistencia de sobres, la posibilidad del voto en cadena, maniobra fraudulenta que le agrega tensión en cada acto eleccionario cumpliendo con todos y cada uno de los preceptos democráticos consagrados en la Constitución Provincial y en la presente Ley.»

La legisladora consideró que la iniciativa no resulta contradictoria con la postura del FdT a nivel nacional, que no está de acuerdo con el cambio propuesto por la oposición, ya que lo que se pretende a nivel local es que no continúe vigente el voto electrónico.

El bloque de Juntos por el Cambio en Neuquén, en tanto, junto con Avanzar y CC-ARI, presentaron un proyecto de comunicación para que la Legislatura respalde el cambio de diseño electoral que la oposición le pide al oficialismo. Lo llamativo es que no firmaron la iniciativa de Martínez y avalan el sistema de máquinas.