En pleno conflicto con ATEN, diputados debaten cómo reglamentar la consulta popular en Neuquén

Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura empezaron a debatir este martes los tres proyectos que hay para reglamentar la consulta popular. Se trata de un mecanismo que se incorporó en la Constitución Provincial en el 2006, pero nunca se estableció cómo hacer el procedimiento. Desde el FIT advirtieron que hay un «objetivo político» en apurar una sanción, ya que varios legisladores plantearon su interés en que haya una consulta popular por el conflicto docente.

En la comisión se trató un proyecto de Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lépore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), otro de Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y uno del bloque PRO.

Domínguez argumentó que el objetivo es reglamentar los artículos 310 y 311 de la Constitución «estableciendo las condiciones para la realización de consultas populares vinculantes y no vinculantes». «Tiene como finalidad la participación ciudadana y la reglamentación de la Constitución Provincial en esos dos», afirmó artículos.

Sobre la vinculante, dijo que el llamado a consulta no puede ser objeto de veto del Poder Ejecutivo y que deben ser «consultas por sí o no al electorado». En cuanto a los efectos del resultado, explicó que, si es aprobado por mayoría de votos, la ley es promulgada automáticamente y no puede ser vetada. En cambio, si es negativa «es como cualquier otra ley, que no puede ser reiterada dentro del mismo período legislativo».

El diputado Damián Canuto (PRO) analizó que es un mecanismo que quedó «en una buena intención de los constitucionalistas pero cayó en letra muerta» y agregó que «debe haber no menos de 20 proyectos para reglamentarlas».

«Particularmente, me parece que es una figura que deliberadamente ha sido diferida porque conlleva un poder ciudadano. Si uno acepta que se tiene que reglamentar para que funcione, acepta el poder de creación legislativa que tiene», evaluó.

El proyecto del PRO solo reglamenta las consulta popular vinculante, por considerar que «la no vinculante es una contradicción en sí misma», ya que no genera una obligación para el gobierno como la otra.

Consulta popular: evitar la «trampa» de Gaido

Coggiola se mostró a favor de legislar sobre ambos institutos y opinó que debería poder hacerse en simultáneo con las elecciones de cargos electivos para evitar «un dispendio económico». En cambio, Darío Martínez (Unión por la Patria) opinó lo contrario.

«La separaría de las elecciones a cargos electivos. En Neuquén, la gente votó la reforma de la Carta Orgánica sin saberlo, yo lo felicité a (Mariano) Gaido por esa trampa. Lo mejor sería separarlo para que no suceda eso», planteó.

Francisco Lépore (Avanzar) respondió a Canuto al considerar que «esta Legislatura ha ido tomando temas novedosos», como este de la consulta popular, tras varias gestiones sin que se debatiera. «Este es uno más de esos y creo que vamos a avanzar en ese sentido».

Consulta popular: «Hay un objetivo político»

Ninguno de los legisladores que impulsa los proyectos se refirió al conflicto con ATEN, pese a que en la sesión de la semana pasada hubo varios reclamando que se llame a una consulta popular para definir la esencialidad o no de la educación.

Andrés Blanco (PTS-FIT) advirtió que la «participación es siempre bienvenida», pero que estos proyectos entran «justo en donde hay una discusión coyuntural con el conflicto docente». «Veremos cuál es la celeridad con la que tratan de sacar eso porque, si hay tanta celeridad, no fue el objeto entonces la participación social», cuestionó.

«Vemos que hay un objetivo más político en este momento, pero amerita un debate muy interesante», aclaró.

Los tres proyectos seguirán en comisión para tratar de unificarlos en un solo despacho.