«Morraleros con guardapolvo»: caldeada sesión en la Legislatura debatió el conflicto con ATEN

El gobernador Rolando Figueroa fue a buscar apoyo de la Legislatura en su cruzada por la educación y el conflicto por el presentismo docente y lo encontró. Los diputados de Neuquén aprobaron este miércoles la resolución para pedirle que siga descontando los días de paro a quienes se adhieran a la huelga y lo hicieron en un caldeado debate del que salieron términos como «morraleros con guardapolvos» para definir a la dirigencia de ATEN, que hoy llevó su reclamo a los puentes carreteros.

El texto que salió por mayoría le solicita al gobierno que continúe la metodología de descontar los días no trabajados a docentes y personal de servicio que adhieran a huelgas y le requiere implementar tecnología de control de asistencia en las escuelas para registrar la presencia de los docentes y de todo el personal que presta servicios en los establecimientos educativos.

Se trata de una medida de corte político, que no tiene efectos más que brindarle respaldo a Figueroa para sostener su enfrentamiento con el sindicato docente, que esta semana rechazó la propuesta oficial para reglamentar la ley de presentismo.

Hoy varios sectores aliados al gobierno volvieron a reclamar que se implemente la consulta popular para declarar la educación servicio esencial. Hoy también se aprobó una moción de preferencia para que los proyectos que proponen reglamentar este mecanismo de la Constitución Provincial se traten el martes que viene.

Presentismo docente: «Néstor Kirchner lo aplicó»

El diputado Claudio Domínguez (MPN), miembro informante del proyecto, fue uno de los más vehementes: consideró la huelga de ATEN como «política» y acusó a sus pares que votaron en contra de querer «subsidiar la huelga».

«Menos del 1% de la población le quiere decir al gobierno que ganó las elecciones que ellos son los que quieren gobernar la educación. Mal nos va a ir si el gobierno deja que ATEN lo haga, vamos a terminar con alumnos con morrales, con la foto del Che Guevara, de (Nicolás) Maduro, hablando con la e», criticó.

Además, les cuestionó a los diputados de Unión por la Patria no apoyar la iniciativa cuando «Néstor Kirchner la aplicó en su provincia cuando fue gobernador».

Ernesto Novoa (Comunidad) también aclaró que los descuentos no estaban dirigidos a los huelguistas, que contabilizó como «3.000 de 24.000», sino a quienes no se adhieren. «Tenemos que premiar a los que van a trabajar, no podemos dar el mensaje a la sociedad de que todo es lo mismo, todo es cambalache», reclamó.

«En algún momento tiene que haber justicia entre el privado y el público. En el sector privado, el que no trabaja lo tiene totalmente naturalizado: no trabaja no cobra. Pero parece que lo tenemos que explicar con tapitas de gaseosas», planteó.

Marcelo Bermúdez, diputado del PRO. Foto: Matías Subat.

«Morraleros con guardapolvo» y el dicho de Churchill

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO) fue aún más allá. Dijo que había que «distinguir dos cosas, que una es el docente y el otro el morralero con guardapolvo». «Calculo que en nuestro gobierno debe haber algún morralero cuando veo el decreto que se aprobó el fin de semana, porque es tan amplio que ya no sé si la ley tiene sentido», afirmó sobre la reglamentación del presentismo.

El decreto fue bastante criticado por el propio oficialismo, que consideró que diluyó la ley al considerar casi todas las licencias en el cobro del adicional. La norma aprobada por diputados establecía el plus solo para quienes no tuvieran más de tres faltas trimestrales.

Bermúdez terminó vinculando el conflicto con ATEN a una anécdota de la Segunda Guerra Mundial sobre la negociación del entonces primer ministro británico, Neville Chamberlain, con el dictador nazi Adolf Hitler, conocida como los acuerdos de Munich. «Ese estadista llamado (Winston) Churchill le dijo luego a Chamberlain: usted tuvo que elegir entre un acuerdo vergonzoso y la guerra y, como eligió el acuerdo, tendrá guerra».

«Esta es la historia de los conflictos en Neuquén: los gobiernos prefirieron la paz social antes que hacer las cosas que tenían que hacer», aseguró y hasta tildó a los dirigentes gremiales de «sediciosos».

Conflicto con ATEN: «Ojalá no se vuelvan a sentar»

El diputado Francisco Lépore (Avanzar) defendió que el presentismo tenía por objetivo «incentivar a la mayoría a que no da lo mismo ir que no ir» a trabajar y criticó que el pliego de ATEN aprobado en el plenario tiene «14 puntos: que les saquemos Impuesto a las Ganancias, las detenciones de no sé quén, el preventivo de Bridgestone y el presentismo está al fondo».

Su par Yamila Hermosilla (Comunidad) recordó que en el interior las familias no tienen la oportunidad de acudir a la escuela privada si quieren que sus hijos tengan clases y destacó que «el gobierno se sentó, les garantizó las licencias, no las aceptaron». «Ojalá no se vuelvan a sentar y vayamos a una consulta popular. Tienen a la gente cansada, no vamos a cogobernar con los gremios», afirmó.

Los diputados de Neuquén debatieron el conflicto docente. Foto: Matías Subat.

Negociación con ATEN: «Lo nuevo no es Jorge Tobares»

La oposición a la resolución llegó de la bancada de Unión por la Patria y el FIT. El diputado kirchnerista Darío Martínez criticó que fue una «provocación» sancionar la ley de presentismo y consideró que «solo a este gobierno le pasa poner más plata y gener un conflicto; debe ser un récord Guiness».

También cuestionó el planteo de que el gobierno viene a hacer las cosas distintas como plantea Figueroa. «Lo nuevo es Tobares que hablaba hace décadas atrás con los mismos sectores, entonces no hay nada nuevo pero los chicos siguen sin clases», sostuvo.

Lorena Parrilli planteó que, «como no tienen gestión para mostrar, van buscando enemigos».