Protestas en rutas de Neuquén este martes: Rutas 7, 22, 40 y 237 afectadas por manifestación de ATEN

El gremio de los docentes de Neuquén inicia este martes su primer día de paro que durará 72 horas. Para acompañar la medida, convocaron a protestas en distintas rutas de la provincia, donde realizarán volanteadas. Además, durante la tarde, la seccional capital llamó a un «tuitazo nacional». Mañana seguirán los reclamos.

Durante el plenario de la semana pasada, los docentes votaron realizar una volanteada este martes en distintos puntos de la provincia, a partir de las nueve.

– En Neuquén capital la volanteada se realizará sobre la Ruta 7 frente a Zanon para luego ir a presenciar los alegatos finales del juicio de Aguada San Roque en Cutral Co.

– En Chañar en la Ruta 7.

– En Plottier las acciones se realizarán en la Ruta 22.

– En Picún sobre la Ruta 237.

– En San Martín serán en la rotonda de YPF.

– En Junín de los Andes, en el puente Curruhue sobre la Ruta 40, entre otras localidades.

Protestas de ATEN en rutas de Neuquén: la inusual convocatoria de la capital

«Convocatoria a tuitazo en apoyo a la lucha docente en Neuquén«, convocaron desde la seccional de ATEN capital.

«Hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos a difundir esta pelea y multiplicar las iniciativas de apoyo a nivel nacional para exigir al gobierno que dé respuesta urgente para resolver el conflicto«, escribieron.

Por esto, es que convocaron a que el día martes a las 18 horas se realice «un tuitazo nacional en el marco de la jornada de volanteada sobre las rutas de la provincia». Difundieron que los hashtags a utilizar son: #Neuquen #YoApoyoALasDocentes.

Néstor Pitrola llega a Neuquén para apoyar la huelga docente

El dirigente nacional del Partido Obrero y diputado nacional electo, Néstor Pitrola, llega este miércoles 28 a la región para participar de la movilización de los docentes en su séptima semana de lucha contra el presentismo y el ataque al régimen de licencia.

«La visita tiene por objetivo brindar el apoyo incondicional del Partido Obrero y aportar a su nacionalización para que triunfe la presente lucha en curso», expusieron desde Neuquén.

Pitrola manifestó: “Venimos a brindar todo el apoyo nacional del Partido Obrero a una de las luchas más importantes del periodo. Es que con el método del paro general y el método asambleario para decidir las acciones, muestra un rumbo a todo el movimiento obrero en momentos que asistimos a un ataque histórico de los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Por ello, su triunfo es un aporte fundamental a la tarea por derrotar todo el plan Milei y de los gobernadores”.

“Así como la lucha y los métodos de la huelga de ATEN marcan una hoja de ruta para el conjunto de los trabajadores, también retrata la orientación de las direcciones sindicales que están siendo cómplices del ataque al salario, el trabajo, jubilaciones, condiciones de trabajo y el derecho a huelga. Se instala así, la necesidad de un paro general de las centrales obreras y la urgente intervención de los trabajadores contra este plan de guerra que ejecuta Milei y replican los gobernadores. Por todo esto, el Partido Obrero se juega por entero por el triunfo de la docencia neuquina”, finalizó el dirigente.

Protestas de ATEN en rutas de Neuquén: marcha a Casa de Gobierno y asambleas

Para este miércoles 28 está pautado que se movilicen desde la Legislatura hacia la Casa de Gobierno. «El conflicto que comenzó el gobierno de Figueroa de la mano de Domínguez del MPN, se extiende y profundiza ante la negativa de dar respuestas a la demanda docente», expresaron en el anuncio.

Finalmente, el jueves 29, último día de paro, las distintas seccionales llevarán a cabo las asambleas para evaluar cómo continuar con la protesta. «Aquí están en juego los derechos adquiridos de la docencia. Por lo tanto, es el gobernador Figueroa y la ministra Martínez los que deben convocar urgente a mesa de negociación para dar marcha atrás con el ataque a la docencia», puntualizaron.

Paro docente en Neuquén: cuáles son los reclamos

ATEN insiste en una pronta solución para los reclamos que vienen realizando. Exigen que se de marcha atrás con el pago de un plus por presentismo, que se abona si hay menos de tres faltas trimestrales; piden un aumento en las partidas de las escuelas; la devolución de los descuentos por los días de paro; y un presupuesto para escuelas seguras.

«Cada día es más evidente que este Gobierno no resuelve ninguno de los problemas de los trabajadores, las tarifas son altísimas, el transporte no para de subir y no hay obra pública ni de vivienda ni de educación ni de salud. Lo único que hace este gobierno es atacar a los trabajadores», sentenciaron desde ATEN.