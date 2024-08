Reglamentarán la consulta popular en Neuquén: otro round político de la Legislatura con ATEN

La Legislatura de Neuquén prepara otro round político frente al conflicto docente. El diputado Claudio Domínguez (MPN), autor de la ley que creó un plus por presentismo para los trabajadores de la educación, elaboró un proyecto para reglamentar el llamado a consulta popular en Neuquén junto a sus pares Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) y Francisco Lépore (Avanzar), líder del oficialismo en la Cámara.

¿Con qué objeto? Domínguez ya le advirtió a la dirigencia de ATEN, el sindicato docente, que está dispuesto a llamar a una consulta popular para que la población de la provincia opine sobre el conflicto. El primer paso es procedimentar este mecanismo que está en la Constitución Provincial, pero que en casi 20 años nunca se utilizó.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, no hay apuro para llamar a una eventual consulta. Sí para sancionar la reglamentación, que podría tomar estado parlamentario en la sesión del miércoles para sacar un despacho de comisión el martes 13 o, a más tardar, el 20. El oficialismo no querrá vincular una cosa con la otra, pero Domínguez sí: quiere la herramienta lista para usar.

El texto incorpora como finalidad de la ley de consulta popular “incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas”.

El proyecto establece la diferencia entre la consulta popular vinculante, que solo puede ser convocada por mayoría absoluta de la Legislatura, y la no vinculante, que podrá llamarse vía ley, ordenanza o decreto. La primera, que es la que eventualmente podría utilizarse para el tema educativo, deberá hacerle al electorado “preguntas claras” por sí o no.

Si la ley sometida a consulta popular vinculante es ratificada por la mayoría absoluta de los electores, “su promulgación será automática”, se aclara.

Hay varios diputados con propuestas que podrían llevar a esa consulta, si es que Rolando Figueroa ordenara los votos para eso: si se declara la educación como servicio esencial, si se establece un método de evaluación para docentes y alumnos, si las jornadas institucionales deben hacerse fuera de los días de clase. “Hay que empezar a juntar los votos, pero si sumás lo que piden todos, terminás con un Frankestein”, evaluó un observador del proceso.

La decisión sobre convocar o no a una consulta popular no es poca cosa, nunca se hizo en la provincia y menos con un tema sensible como la educación y el rol docente. El gremio irá a un nuevo paro de 72 horas desde hoy y el gobierno estará particularmente atento al nivel de adhesión que obtenga.

Es un conflicto que está ingresando en una etapa de difícil resolución y la dirigencia de ATEN lo sabe. Por eso empezó a pedirle al Ejecutivo una negociación.

Las medidas de fuerza incluirán hoy y mañana un acampe en Casa de Gobierno, mientras que el jueves habrá nuevas asambleas para definir la continuidad del reclamo.

Consulta popular en Neuquén: «Nunca se reglamentó»

Francisco Lépore (Avanzar) aseguró que “con este proyecto se viene a saldar una deuda histórica con el pueblo de Neuquén que incorporó la consulta pública en el año 2006 y nunca se reglamentó para hacerla posible”.

En efecto, la Constitución de Neuquén incorpora esta herramienta en sus artículos 310 y 311, pero solo en términos generales.

El proyecto que presentaron los diputados contiene cuestiones por fuera de esos artículos como la inclusión del uso de “plataformas digitales y redes sociales para la realización de consultas populares no vinculantes”.

Respecto de los plazos, fija que la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 45 días y no superior a 90 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén.

“Neuquén es una provincia moderna que cuenta con una ciudadanía protagonista que se involucra en el debate de ideas y la agenda pública. Queremos que esa voluntad que manifiesta el pueblo pueda canalizarse por los mecanismos previstos en nuestra Constitución”, afirmó Claudio Domínguez (MPN).