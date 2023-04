Entretelones del anuncio de Alberto Fernández: el video se filmó anoche y no lo charló antes ni con Massa ni con Cristina

El presidente Alberto Fernández anunció hoy su decisión de no presentarse a la reelección en los comicios de este año. Foto Télam.

«La decisión de él se venía madurando hace tiempo y no es el producto de uno o dos sucesos recientes. Es una decisión pensada y madurada», revelaron desde su círculo íntimo del presidente Alberto Fernández luego de que esta mañana comunicó su decisón de no ir por la reelección en los comicios de este año. El Presidente tenía pensado anunciarlo en mayo pero lo anticipó en la previa de la reunión del Consejo del PJ. Si no fue improvisado, ¿cómo fue la estrategia de comunicación de la noticia?

El video que oficializó la determinación comenzó a gestarse este jueves por la noche en la Quinta de Olivos, luego de una jornada en la que Fernández se mostró en esa residencia con el ministro de Economía, Sergio Massa, y en Ensenada con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El círculo más íntimo del Presidente mantuvo en reserva la información, que no se filtró hasta la publicación del mensaje en las redes sociales.

La edición del video se extendió durante casi toda la noche bajo el ojo de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y, algunos funcionarios cercanos al mandatario se enteraron momentos antes de la difusión.

Quienes no lo sabían con anticipación y se anoticiaron conjuntamente con el resto de la sociedad fueron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa, según señalaron fuentes del Frente de Todos a NA.

La nula relación actual con la titular del Senado hizo que el Presidente no considerara necesario hacerle un aviso previo.

Fuentes del entorno presidencial aseguran que ahora se abre una nueva etapa en el Frente de Todos y que Fernández buscará colocarse como el garante de las PASO, algo que será su próximo desafío dentro de las estructura del oficialismo.