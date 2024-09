Escuchá el audio que se reveló en el juicio por Aguada San Roque y cautivó a los jueces

Una de las pruebas incorporadas al juicio por la explosión en la escuela de Aguada San Roque de Neuquén fue un audio que una mujer, no identificada pero que según los jueces «evidentemente trabajaba en el área de Certificaciones» de Obras Públicas, le envió al condenado director provincial de Obras Contratadas, Raúl Capdevilla, para que lo escuche el también condenado director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba.

Se desconoce a qué obra se refiere, pero es evidente que hace alusión a una metodología de trabajo de los inspectores de Obras Públicas y su relación con las empresas contratistas.

Un vínculo que en algún momento el tribunal califica de promiscuo, y que habilita a especular que lo sucedido en Aguada San Roque no fue un caso aislado.

Uno de los cinco condenados fue Sergio Percat, inspector de Obras Públicas.

«Omisiones y falta de control»

Dice el veredicto conocido el martes: «Las omisiones y la falta de control de los inspectores de obra que funcionalmente dependían de Córdoba y Capdevilla quedó evidenciada en forma patente a partir del audio del 15 de marzo del 2021 recibió Capdevila donde una voz de mujer que evidentemente trabajaba en el área de Certificaciones, le advierte que los inspectores debían cambiar su forma de trabajar porque parecía que defendían los intereses de las empresas contratistas y no de la Administración«.

Más adelante el fallo retoma ese punto y señala: «No escapó a la mirada del tribunal la desidia con que se ha manejado esta obra pública en particular. Tampoco que conforme surgió en el juicio, las personas que intervenían desde las áreas que manejaban las obras contratadas defendían más los intereses de las empresas contratistas que los de la administración pública. En este punto resultó ilustrativo el audio ya aludido donde una persona una persona de sexo femenino le envió a Capdevilla donde lo advertía que los inspectores trabajaban para la administración y no para la empresa«.

El texto completo del audio

«Mirá Raúl (Capdevilla), te soy sincera, y esto yo ya lo he hablado con Carlitos (Córdoba), por eso te mando el audio que Carlitos lo pueda escuchar tranquilamente. Para mí tiene que decir al 31 del 100% los trabajos ejecutados al 31 de agosto, porque si no acá me falta septiembre, hubieron seis días de trabajo en septiembre y la empresa lo terminó ahí en septiembre. No, él tiene que poner que al 31 de agosto estaba al 100% en algún lado, más si va a medir después, si no, si quiere decir que al 100% estaba en agosto tiene que ir a medir el primero de septiembre o el 2 de septiembre, pero no después de seis días de transcurridos, ¿sí? Porque ahí uno está ante la duda, porque está favoreciendo a la empresa y a lo mejor la empresa estuvo trabajando de enero a septiembre, hasta el 6 de septiembre estuvo trabajando, y hay incluso trabajo de septiembre que tienen que ser medidos fines de octubre. No es así. O va bien cerca… si quiere que al 31 de agosto esté al finalizar el mes estén al 100% tiene que ir los primeros días del mes siguiente, 1 o 2, 1 o 2, que ahí podés asegurar… pero si no, tiene que hacer dos certificados. El inspector trabaja para la administración, y no para la empresa. Y si quiere favorecer a la empresa, entonces que se juegue y que ponga que al finalizar el mes estaban al 100%. No trabajos ejecutados al 100%. Hay que ser bien claro en las actas. Porque después tenemos también estos problemas con la redeterminación y todo, y quedan evidente, y quedan desprolijas las cosas. Ya lo hemos hablado. Por favor chicos, por favor, si no, yo voy a empezar a devolver actas con informe».