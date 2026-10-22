Este viernes se reúne el Congreso de Unter, con debate por el alcance del rechazo a la oferta

Este viernes la Unter realizará un congreso en Cipolletti donde se espera la presencia de las 18 seccionales. Foto: Marcelo Ochoa

La Unter reunirá este viernes a su Congreso en Cipolletti para definir si acepta la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro y cómo continuará el reclamo docente.

Los previos mandatos de las asambleas preanuncian que la postura mayoritaria es la resolución de “insuficiencia”, con exigencias de nuevas negociaciones, pero también algunas seccionales van con rechazo contundente y paros.



La resolución saldrá del Congreso, pero desde la conducción sindical ya expresan que el ofrecimiento es insuficiente y se reclama una nueva convocatoria paritaria con respuestas sobre salarios, jubilaciones y condiciones de trabajo.

Unter apunta a la negativa de la oferta

Según explicó el secretario adjunto de la Unter, Mauricio Ovadilla, la mayoría de los debates señalaron la oferta del 4,8% como insuficiente ante el costo de vida, acrecentado por las condiciones patagónicas.

Mauricio Ovadilla, secretario adjunto de la Unter durante el debate por el puntaje docente tratado en la Legislatura de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

«Tenemos muchísimos docentes que son pobres», sostuvo Ovadilla, tras señalar que el sueldo de un maestro que inicia en la docencia ronda los $1.410.000, equivalentes a poco más de 900 dólares. Mientras que la canasta básica que determina la línea de la pobreza supera dichos ingresos en más de un 15%.

En este sentido, el dirigente sindical planteó que el reclamo debe contemplar también el costo de vida de la región patagónica, con alquileres elevados en zonas turísticas y petroleras, que han sufrido incrementos en zonas del Alto Valle.

«No tiene sentido calcular un aumento anclado al IPC, cuando la base salarial en sí es insuficiente«, manifestó el secretario adjunto, adelantando que el sindicato presionará por mejoras al salario remunerativo.

Jubilación, salud e infraestructura

Entre los ejes del conflicto se suman las demoras en los trámites jubilatorios de más de 400 docentes, el endeudamiento de los trabajadores ante la falta de ingresos, el funcionamiento de Ipross y el estado edilicio de las escuelas.

En relación a la infraestructura, Ovadilla señaló que el sindicato reclama presupuesto para el mantenimiento de los edificios y respuestas ante escuelas que se han visto afectadas por las condiciones climáticas, debiendo ser suspendidas por no contar con las condiciones edilicias para desarrollar las jornadas.

Entre los puntos favorables, el referente señaló el reconocimiento de la formación docente y el compromiso de convocar mesas de trabajo para abordar distintas problemáticas de los niveles educativos, tales como nivel inicial e infraestructura.

Sin embargo, destaco que eso «no modifica la realidad económica de los trabajadores», sino el cumplimiento de algo que vienen impulsando desde hace meses. Añadiendo que hasta el momento, solo dos de las al menos seis mesas fueron confirmadas, a la espera de tratar nivel primario, secundario, superior y educación especial.

ATE aceptó y UPCN rechazó la propuesta

La discusión de la Unter se da en un escenario de diferencias entre los sindicatos estatales de Río Negro, donde la UPCN rechazó, «con absoluta indignación», la oferta salarial presentada por el gobierno de Río Negro durante la paritaria desarrollada la semana pasada, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dio a favor.

«Aceptar es aceptar que los compañeros sigan por debajo de la línea de la pobreza», expresó Ovadilla en relación con la decisión del sindicato sobre un porcentaje que no considera suficiente para revertir las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores.

El sindicato reclama una nueva convocatoria paritaria

La resolución del congreso de este viernes también permitirá definir los próximos pasos del reclamo docente, con el anuncio de nuevas convocatorias urgentes a paritarias.

«Si nos llaman el lunes, martes, miércoles, jueves, nosotros ya tenemos muy claro qué es lo que necesita la docencia», señaló Ovadilla, al insistir en que el sindicato espera respuestas concretas.