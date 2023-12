Esto es en off: “Bienvenido a las fuerzas del cielo”, diputado Tortoriello

La proclamación de Javier Milei como presidente dejó varias fotos para el recuerdo, pero una de ellas tuvo eco especial en Río Negro. Desde el sector que apoyó a Patricia Bullrich no tardaron en hablar del “oportunismo” del diputado Aníbal Tortoriello, que durante la campaña para las generales y para el balotaje “bajó 100 cambios”, pero el miércoles no tardó nada en pedir una foto al mandatario electo y a Victoria Villarruel. Tortoriello dijo que ejercerá un rol de “oposición constructiva”, pero en tono irónico algunos dirigentes ya le dieron la bienvenida a “las fuerzas del cielo”.

“Papá” Pichetto suma reconocimientos de herederos políticos

La semana pasada se destacó el viaje a Buenos Aires del jefe comunal de Campo Grande, Ariel Rivero, para intentar encontrarse con Javier Milei, pero también para reunirse con su “padre político”, Miguel Pichetto.

Lo singular es que Rivero -que sonó esta semana dentro de la UGL de PAMI como posible nuevo director ejecutivo, teniendo en cuenta que es empleado del organismo con licencia desde que asumió en cargos electivos- no es el único que está pendiente de Pichetto.

La senadora Silvina García Larraburu puso el martes en sus estados de WhatsApp una imagen de una nota periodística, donde se destacó el interés del expresidente Macri para que su excompañero de fórmula en el 2019 sea el próximo presidente de Diputados.

Pasan los años, Pichetto casi no viene a Río Negro, pero el reconocimiento de los que surgieron en política junto a él sigue vigente…

Legislador provincial por tres días

La legisladora Mónica Silva ya presentó su renuncia a su banca y se prepara para asumir el jueves 7 en el Senado de la Nación, en reemplazo de Alberto Weretilneck. Ese mismo día, su lugar en la Legislatura provincial será ocupado por Juan Carlos Uriarte, quien fue su secretario en la gestión al frente del Ministerio de Educación. Será legislador por tres días, pues el domingo se cumplirá la renovación plena del parlamento provincial.

¿Weretilneck se olvidará rápido de Gennuso?

Arrancaron mostrándose los dientes, pero en menos de tres meses, el vínculo entre Alberto Weretilneck y el intendente electo de Bariloche, Walter Cortés mejoró mucho. Al menos eso dicen cerca del gobernador electo luego de la reunión que tuvieron el miércoles en el Senado. “Planificando y trabajando juntos en la búsqueda de soluciones para la ciudad”, fue la frase que acompañó la foto armada para distribuir en redes sociales.

Sucesión de actos de recambios

Las próximas serán jornadas cargadas de ceremonias. La semana se abrirá con la entrega de diplomas a los cargos legislativos nacionales, convocada por este lunes, a las 11, por la Justicia Electoral Federal. Luego seguirán las juras de intendentes, empezando el miércoles con María Emilia Soria en Roca, aunque las actividades se concentrarán el domingo 10, comenzando desde las 8,30, en la Legislatura, con las asunciones de las autoridades provinciales.

Di Giacomo, lejos de las pantallas oficiales

Aparecen los nombres de los nuevos titulares de organismos, pero todavía no se difundieron todos los detalles sobre las empresas. Y eso abre paso a los rumores, como el que ubicó esta semana al diputado nacional saliente Luis Di Giacomo al frente de Radio y Televisión Río Negro, que incluye a Canal 10. Pero desde el entorno de Weretilneck niegan esa versión. “Ni cerca”, dijo ayer un colaborador del gobernador electo.

El diputado rionegrino se sienta cerca de Milei en el Congreso y también lo saludó por la proclamación.

Neuquén

Nacho, todo un cumplidor

Seis minutos después de que el gobernador electo Rolando Figueroa anunciara que la concejal Ana Servidio va a ser la titular del Copade, un exfuncionario nacional se encargó de publicar lo acertado de la decisión. Se trata del extitular de la delegación Neuquén del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Ignacio Armida. “Excelente designación, va a ser una gran gestión”, publicó quien también es la pareja de la concejal que se fue del PJ al partido Avanzar. Servidio ya tiene experiencia en el organismo porque ejerció su profesión allí antes de asumir como edila por el Frente de Todos. Ignacio, al final, todo un cumplidor y muy rápido de reflejos.

Las manos atadas del intendente

El intendente Mariano Gaido hizo un gesto que denotó que tiene las manos atadas, las mostró juntas y al revés, cuando se le preguntó cuándo iba a autorizar a funcionar las aplicaciones que permiten utilizar vehículos a precios más económicos. En el Concejo Deliberante se prometió presentar un proyecto pero sólo quedó en eso. Ya acorralaron y amedrentaron a cuatro conductores.

La diputada que es fan de Figueroa

La diputada provincial de Juntos por el Cambio y designada secretaria de Planificación del próximo gobierno provincial tiene detalles en su notebook que forman parte de su personalidad. Un toque adolescente con calcos en la tapa de su computadora personal se pudo observar que tiene más calcomanías que hacen referencia al gobernador electo que la tiene entre sus filas que a Juntos por el Cambio. Tal vez las renueva. Mmm…

La piña y la autocrítica

Juan Sepúlveda es diputado electo y titular de la seccional del MPN de Cutral Co. Pasó a jugar en primera al término del asado donde se lo invitó al hijo pródigo del partido, Rolo Figueroa, a regresar. Dialogó con Enfocados TV y dijo que la estafa en Desarrollo Social fue el golpe de gracia para el MPN y cuestionó con sutileza que Jorge Sapag no llamó a reunirse después de abril, sin autocrítica. Claro que no habló de Omar Gutiérrez, presidente del MPN.

La diputada lleva bien las cuentas

La diputada Soledad Salaburu hizo informe de gestión y dijo que le aprobaron 6 proyectos de 148, además que sancionaron 9 proyectos de comunicación, 9 resoluciones y 29 declaraciones. No le respondieron 59 pedidos de informes. También presentó certificado de asistencia, aparentemente una de las que estuvo en casi todas las sesiones, salvo las que tenía certificado médico. ¡Bien!

Los diputados, sin vacaciones

Este lunes se enviará a la Legislatura la ley de ministerios de la próxima gestión. Por el cronograma de sesiones se cree que podrían tener alguna más después del próximo domingo cuando asuman los nuevos legisladores. Ya el año pasado no hubo vacaciones porque había elecciones y ahora porque, para variar, dejaron todo a último momento. Carlos Coggiola dijo en Aire 99 que tal vez haya que postergar.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Rodrigo Ramírez