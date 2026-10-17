Esto es en off: cambio de camiseta y una advertencia en San Martín de los Andes

NEUQUÉN

La Libertad Avanza neuquina presentó a César Meza como su nuevo concejal en San Martín de los Andes. Nadia Márquez y Gastón Riesco festejaron con el equipo de Javier Milei. Meza llegó en 2023 por PRO-NCN y ahora cambió de camiseta. En los comentarios apareció una advertencia militante: «Existe el voto castigo». Bienvenido al vestuario libertario.

Agua propia, dudas ajenas

Federico Méndez contó en una entrevista radial que lleva su propia botella de agua a la Legislatura. No es por sed ni por moda: dijo que así evita cualquier cosa que pueda generarle inconvenientes. Méndez fue uno de los que cuestionó la forma en que se hace el «narcotest». Desde que dejó Neuquinizate y armó otro bloque, por las dudas, también lleva hidratación propia.

Pichachén, con cupido incluido

Rolando Figueroa encontró en Pichachén una historia de amor para hablar de integración con Chile. Un vecino le contó que durante años cruzó seguido hacia el otro lado porque tenía novia en Biobío. El gobernador aprovechó la anécdota para bromear: dijo que, durante esa época, el paso tuvo un tránsito de ida y vuelta «inédito». Cupido hacía bastante por la conectividad.

Una calle con dos preguntas

Claudio Vásquez salió a defender las obras de Mariano Gaido y eligió un recurso cinematográfico: video con actuación incluida. Alguien, en off, le avisa que cerraron Chaneton y Vásquez gira para explicar que es por obras municipales. Después llega la pregunta incómoda: «¿Y Nación?». La respuesta también estaba preparada: las obras son municipales. Controlar al Estado, dice Vázquez, está bien. Pero, que nadie se olvide de controlar a todos.

Plottier busca gobierno en oferta

El concejal radical Pablo Scialabba llevó al Encuentro Regional de Juventudes Patagónicas una postal de Plottier bastante particular. Dijo que sancionar una ordenanza no alcanza si después el municipio no la cumple. Y, para graficar el panorama, apeló a una palabra poco diplomática pero bastante gráfica: «cualquier vivaracho» se instala donde quiere y nadie lo controla. La frase quedó flotando como diagnóstico político: en Plottier, según Scialabba, el problema no es la falta de normas sino quién se ocupa de hacerlas cumplir.

Scialabba dejó una definición picante: en Plottier, dijo, las ordenanzas pueden existir, pero si nadie las hace cumplir, quedan de adorno.

En definitiva lo que se llama la institucionalidad en un municipio donde hace cuatro meses renunció al intendente.

RÍO NEGRO

Modernización «un poco cara»

El legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó con dureza las nuevas herramientas digitales presentadas por el gobierno, «¿En serio el Gobierno de Río Negro lleva gastado en el ministerio de modernización más de $4.000 millones en Modernización para presentarnos un chatbot que informa si llueve, cómo está la marea o qué farmacia está de turno?» se preguntó en sus redes.

Un intendente que busca apoyo

Marcelo Román, intendente de Allen, no transita un buen momento político. En pleno proceso de revocatoria y huérfano de respaldo se reunió esta semana con el diputado nacional, Aníbal Tortoriello. Tras el encuentro valoró «el intercambio» que permite «analizar la realidad y trabajar en una agenda de temas prioritarios para el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la provincia».

La silenciosa salida de un secretario

El intendente de Viedma, Marcos Castro, realizó cambios en su gabinete en agosto y adelantó que se darían otros en octubre. No preveía esa salida, pero se fue el secretario de Integración Social, Mario Sánchez. Adelantó su salida, que ya anticipaba por su jubilación. Ahora, el jefe comunal no solo evalúa aquellas modificaciones sino que busca un secretario para la cartera social.

Viedma – 21/03/2024 Mario Sanchez, secretario de desarrollo social Foto: Marcelo Ochoa

De gremialista a funcionaria: «quien avisa, no traiciona»

«Quien avisa, no traiciona. (Fabian) Zgaib ofreció descuentos en el Deportivo para los afiliados de ATE», notificó el titular del gremio, Rodrigo Vicente a la secretaría Tanía Lastra, férrea dirigente de Argentino Norte y archirival de aquella institución. El gremialista simpatiza con este equipo, pero ya avisó que aceptará la propuesta del exministro, hoy en el mando del club naranja. La inter

na en Roca.

La UNRN reconocerá a Miguel Pichetto

El próximo jueves 22 la Universidad Nacional de Río Negro entregará el título «Doctor Honoris Causa» al actual diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

El reconocimiento fue aprobado el 26 de julio pasado por el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil.

El reconocimiento se fundamenta en el trabajo de Pichetto como miembro del Senado de la Nación donde en 2007 presentó el proyecto de ley que dio origen a la UNRN (N° 26330) y, luego, encabezó las gestiones legislativas y presupuestarias que hicieron posible su puesta en funcionamiento a partir de 2008.

Los otros impulsores de la universidad rionegrina, Juan Carlos Del Bello y Cristina Fernández de Kichner, fueron reconocidos anteriormente.