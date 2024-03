Esto es en off: “Cuando vaya por ruta no diré nada, pero habrá señales”

La frase que tanto se usa en redes sociales tomó sentido real esta semana en Río Negro. Fue a partir de lo que hizo el gobernador, Alberto Weretilneck, muy criticado por la compra directa -luego anulada- de un vuelo para ir al encuentro con sus colegas en Chubut. El gobierno no dijo nada sobre ese expediente, pero el mandatario comunicó de manera indirecta que el viaje no fue por aire: primero posteó desde Las Grutas, luego posó al lado de un cartel en la Ruta 3 y ayer documentó su paso por Sierra Grande, donde visitó a la intendenta Fernández. ¡Que no queden dudas!

Ayer rumbo a la reunión de gobernadores en Puerto Madryn, pasé por Sierra Grande y me reuní con la intendenta @RoxanaJSRN. Hablamos sobre los avances en las mejoras de los servicios en los barrios y en Playas Doradas, principalmente en las obras viales que son una de las… pic.twitter.com/gu1AlWAta4 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 8, 2024

Lupa libertaria sobre las compras estatales

La Libertad Avanza tiene el ojo puesto en las compras y licitaciones del Estado. Lo demostró la diputada Lorena Villaverde esta semana, cuando no sólo cuestionó con duros términos la compra directa por 63.000 dólares para el mencionado vuelo privado del gobernador, sino que también sacó a la luz otro expediente. Es del Ministerio de Hacienda, donde previeron un gasto de 2 millones para incorporar seis dispenser de agua, con depósitos de acero inoxidable. “¿No pueden tomar agua de la canilla?”, preguntó Villaverde cuando habló del tema en radio.

Más rejas para la fachada del municipio de Roca

No sólo fueron las rejas en la puerta principal de acceso, por calle Mitre. El municipio de Roca sumó en las últimas horas más hierro frente a sus ventanas, en el marco de un operativo desplegado por personal del área de Obras Públicas. “Es evidente que están previendo un escenario de mayor conflictividad social y se están preparando”, evaluó ayer un referente opositor al sorismo, aportando fotos de la nueva fachada.

El cronograma partidario del PRO y la disputa lanzada

El PRO puso en marcha su proceso partidario, ratificándose que será una interna muy disputada.

La conducción de Aníbal Tortoriello prorrogó mandatos de sus autoridades y fijó un cronograma que concluirá con elecciones para el 19 de mayo.

Su oponente interno, Juan Martín -que es el presidente de la Asamblea y el bloque de los legisladores- presentó un recurso en el Juzgado Federal para cuestionar la extensión del período, especialmente por la continuidad de la Junta Electoral partidaria.

Así, se abrió un primer capítulo del enfrentamiento que tendrán Tortoriello y Martín por el mando del PRO rionegrino. Se desconoce, todavía, si esa compulsa será directa entre el diputado nacional y el legislador provincial o, por lo contrario, cada uno planteará un delegado partidario.

Las críticas de la exintegrante del Gabinete

Varios partícipes del gobierno de Arabela Carreras volvieron a sus orígenes. Entre ellos, la extitular de la SENAF, Roxana Méndez, que además finalizó mal su última conversación con Alberto Weretilneck, a pesar de que integró su segunda gestión y así sumó seis seis años como titular del área de Niñez. Actualmente, la exsecretaria de Estado es vicedirectora de una escuela de Viedma y en sus charlas con directivos no ahorra críticas sobre el abandono de Educación.

Roxana Méndez, extitular de la SENAF.

La secretaria se quedó con ganas de hablar

Claudia Legnini, secretaria de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro, se quedó con ganas de hablar en la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles. Ocurre que el rector Anselmo Torres se extendió en la apertura y contestaciones a las cuatro consultas de los periodistas presentes. Fueron 57 minutos entonces, aún su anticipo que hablaría Legnini, los presentes dieron concluía la reunión.

Neuquén

Si lo pensaron así como sucedió, fueron genios

Viernes 1 de marzo. Terminó de hablar el gobernador Rolando Figueroa y, a diferencia de lo que siempre pasa, no dejaron entrar a los periodistas al recinto. Los convocaron a una contigua donde se prometió la presencia del gobernador para una conferencia de prensa. Demoró 30 minutos en llegar y habló otro tanto donde, para aliviar expectativas, no abundó ni un milímetro más en los proyectos que presentó. Más de una hora duró la faena. Al salir de la sala, los periodistas se encontraron con la Legislatura vacía, se habían ido todos los diputados y no pudieron ser reportados para exponer su opinión sobre el discurso del mandatario. Si ese fue el objetivo, son unos genios.

Le cambió el apellido al presidente

El concejal del Frente de Izquierda, Esteban Martiné, acusado de vivir en un recipiente plástico por Atilio Sguazzini, se las ingenia para que su postura quede plasmada. “Mientras nos entretiene con cosas aberrantes, de burla, de odio hacia las personas con discapacidad, aplica el ajuste. Despide a 130 en el INADI el presidente Mili que quiere prohibir la e…”, dijo y frenó que lo acusen de otra cosa.

Al gobernador le mezclaron los artículos de una ley

Entre los 11 proyectos que envió Rolando Figueroa a la Legislatura, hay uno que es caballito de batalla, el que crea el programa de inserción laboral “Kimun”. Lástima que el texto ingresó desprolijo: en el archivo que lleva su firma digital se coló el artículo 3° de la ley de incentivo ganadero, nada que ver con el entrenamiento para desocupados. “Se debe haber mezclado al pasarlo al GDE”, se disculpó el oficialismo y voló a corregirlo.

Proponen cambio de nombre a un bloque

Uno de los alumnos repitentes de la legislatura, Claudio Domínguez, desempolvó su potencial creador de chicanas y propuso que, en lugar de que el bloque de Figueroa se llame Neuquinizate, debería denominarse Mileinizate. Es que los legisladores no apoyaron una declaración a favor de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, quien lideró una protesta por recorte de fondos contra el presidente Javier Milei. ¿Neuquinizate o mileinizate?

Menos mal, mirá si se confunde Leandro

La diputada Giselle Stilger hablaba con Pancho Casado y éste le preguntó si el proyecto lo había presentado antes o después de su cumpleaños. Silencio incómodo. Responde antes porque ella cumple en abril y era marzo. Pancho aclara que se confundió con el cumple de Denisse, su hermana más chica y ella le da la derecha porque aduce que siempre las confunden aunque le lleva 15 años de diferencia. Menos mal que fue Pancho y no Leandro.

La escuela bailable en Neuquén

Los padres organizados de Neuquén que intentar velar por la calidad del servicio estatal en la provincia hicieron una fotoqueja que llamó la atención, es decir que cumplió su objetivo. El IFD 6 de Santa Genoveva inició sus clases aunque las luces led estan deterioradas y parecía un viejo boliche bailable de los 80. ¿Luces de fiesta? Preguntaron con dos emoticones de los minions de Mi Villano Favorito.

