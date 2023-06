Un informal pedido de Parque Nacionales a Río Negro sobre su disponibilidad de tierras fiscales generó otra de tensión entre la gobernadora Carreras y el senador Weretilneck, en los días de débil equilibrio por la candidatura barilochense. Existió un llamado del cipoleño al director de Tierras, Diego Lawrie, transmitiendo una solicitud de Parques sobre predios de 10 hectáreas en cercanías de Villa Mascardi, con ciertas características, con el propósito de su negociación con la comunidad mapuche. Propuesta nacional que luego generó la conocida repercusión. Carreras, según explican, se anotició tarde del requerimiento de Parques y la respuesta verbal de Tierras, suspendiendo toda actuación y sumando críticas al proceder del ofrecimiento nacional. No alcanzaron las explicaciones internas y la peor parte recayó en el director Lawrie.

Diego Lawrie, director de Tierras de la provincia.

“Ecos” del cierre de JSRN en Bariloche

Se habló de consenso, de diálogo… pero no todo fue color de rosa en la definición de la lista de JSRN en Bariloche. Hubo sectores con menos cosecha de la que esperaban y uno de ellos fue el de Gustavo Gennuso. El intendente quería un lugar protagónico para Marcela González Abdala, pero le dijeron que ya era legisladora electa y que los sondeos daban mejor a JuanPablo Ferrari. Y se ve que la propia Abdala también tenía expectativas, porque cuentan que todavía se escucha en el Centro Cívico el portazo que pegó cuando dejó la reunión en la que se confirmó que estaba fuera del esquema.

El “copyright” del nuevo sello del oficialismo

Un amigo se lo sugirió y estuvo a punto de agarrar viaje. El líder de Unidad Popular, Rodolfo Aguiar, pensó en sacar un tuit de agradecimiento a CFK por usar la marca “UP” para la nueva denominación de la coalición oficialista. Pero a último momento desistió de la idea, en pos de la armonía que pretenden garantizar dentro de la alianza en Río Negro, donde llegaron hace poco y en la búsqueda de ganar espacios sin tensiones.

Todo un símbolo del presente del peronismo

El PJ convocó. ¿El lugar elegido? Una parrilla en Lamarque. “No hay dudas, hoy almorzamos bien”, pensó un miembro del otrora FdT. Pero tamaña expectativa lo único que logró fue hacer más grande la desilusión. Arriba de esos hierros no había “choris” ni carne. Lo que se vio fueron baldes y otros elementos de limpieza. “Con una parrilla asi, no hay peronismo que exista”, rumió el dirigente. Tristeza total.

Alineamientos en el PJ y el apoyo para Scioli

Los próximos serán días de realineamientos en el peronismo y sus aliados, pero inicialmente los dirigentes esperan de las definiciones de los candidatos presidenciales y recién entonces en Río Negro se despejará algo el escenario y aparecerán los candidatos a la Diputación. Esta semana punteó el legislador Alejandro Marinao, que anunció su respaldo a Daniel Scioli para la Presidencia y anotó a María Eugenia Martini para la Cámara Baja.

La interna de Juntos por el Cambio tiene su fórmula cruzada

Sergio Capozzi será precandidato a diputado del PRO en las PASO, respaldado por Juan Martín y alineado con Patricia Bullrich que desafían a Aníbal Tortoriello y Horacio Rodríguez Larreta. El dirigente barilochense tendrá como segunda en la lista para la Cámara Baja a la presidenta del Comité de Viedma de la UCR, Genoveva Molinari. Tortoriello impulsa para la diputación a Roberto Brusa, que fue candidato a intendente en Viedma.

Neuquén

Se juntaron, se distanciaron y se juntaron…

El presidente del consejo local del Partido Justicialista de la ciudad de Neuquén, Marcelo Zúñiga, se distanció de su par Ana Servidio antes de que ésta se fuera con Avanzar Descamisados. Pero las vueltas de la política los encontraron a ambos detrás de la figura de Rolando Figueroa. Se miran de reojo, pero Marcelo dio muetras de que no olvida cuando la recortó de una foto de Cutral Co donde posó el gobernador electo con Tanya Bertoldi, la diputada nacional del Frente de Todos. En el extremo izquierdo estaba, en la foto original, la nieta de Antonio Cafiero, pero en la que mostró Zúñiga, no. Así no Marcelo.

En la foto de Zúñiga no estaba Ana.

El docente que llegó a las ligas mayores

En un video de Manuela Castañeira aparece ella prometiendo que va a contar una novedad y una sorpresa. Da un paso y aparece el neuquino Lucas Ruiz. “Les quiero contar que Lucas Ruiz, luchador y docente neuquino, será mi compañero de fórmula”. Otro trabajador de izquierda Alcides Christiansen había probado la candidatura para presidente como MAS. Ahora está en campaña Jesús Escobar, otro neuquino, y Ruiz no se queda atrás. ¡Vamos!

Los morosos del Partido Justicialista

El Partido Justicialista quedó herido tras el congreso que presidió, por un rato, Javier Bertoldi. Hubo un dato que llamó la atención, en la Carta Orgánica dice que los que tengan cargos electivos deben aportar un diezmo. En esa reunión se supo que sólo aportan Lorena Parrilli, Ayelén Gutiérrez y Darío Peralta. ¿Y los otros dos diputados del PJ? preguntó alguien. Hubo silencio. Tal vez quieren un plan de pagos.

Un regalo a medio completar

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en una muestra de austeridad notable porque debe juntar plata para pagar los aguinaldos y tratar de dejar la caja con algo de plata para diciembre, obsequió una funda de tablet a los periodistas. Uno de ellos, desagradecido por cierto, al abrir la funda se encontró que era eso, una funda, y le preguntó sin más: ¿Y la tablet?. Omar, rápido para la picardía le dijo: “Se la regala el próximo gobernador”. ¡Plop!

Las ocurrencias y las carencias

Rubén Ojito García es el candidato del partido de Rolando Figueroa en Cutral Co que tiene en sus espaldas el desafío de romper la predominancia de los Rioseco. En su décima campaña electoral, el gobernador electo lanzó: “no queremos más ríos secos sino ríos con agua en Cutral Co”. Ojito no se quedó atrás: “Me preguntaron si tenía miedo y yo les digo que plata y miedo nunca tuve”. La plata no era necesario aclarar.

La amenaza de Mariano

Las siete en punto de la mañana con tres bajo cero, el intendente Mariano Gaido da inicio a la reunión de gabinete de los lunes. Todo su equipo abrigado y el único que ponía onda a la reunión era el jefe comunal, el resto estaba entre dormido y con frío. Fue entonces que les pidió “más onda”, hubo risas hasta que les dijo: la próxima reunión de gabinete de los lunes será a las 6 de mañana. ¡No será mucho Mariano!

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas