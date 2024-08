Esto es en off: El gremialista que quedó fuera de juego por la contratación de su “novia”

Gustavo Morón lideró el recambio de APEL, ganó las elecciones del 2022 y desplazó al histórico dirigente Alejandro Gatica. Pero, recientemente, fue suspendido por sus pares de la conducción, a partir de que consiguió la contratación por parte de la Legislatura de “su novia en la secretaría Parlamentaria”, según explicó la secretaria adjunta, Mónica Fresco, actualmente al frente del gremio legislativo.

Se consideró esa situación como “inconsulta, sin importarle la posición de la mayoría”, y además se entiende que esa incorporación condiciona el accionar independiente de APEL.

Morón tiene un plazo para apelar la resolución de la Comisión Directiva y, eventualmente, el tema se decidirá en una asamblea de afiliados.

Mientras tanto, la pauta salarial de agosto de la Legislatura no está cerrada entonces el gremio debe negociar con el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti. Fresco presentó su pedido de reunión y, en principio, el vicegobernador pidió algo de tiempo, evidentemente para conocer cómo concluye el proceso sancionatorio de Morón.

“La Bustillo” se puso hot

La obra de la avenida Bustillo en Bariloche tenía su propia cuenta oficial en Twitter (ahora X) donde informaba el Gobierno las tareas y entre sus seguidores está el exintendente Gennuso, varios ministerios y el cipoleño Rodrigo Buteler. Pero @labustillo tuvo corta vida: se creó en octubre de 2021 y su última publicación fue en diciembre de 2022, un año antes de que termine el gobierno de Arabela Carreras. Sin embargo, esta semana hubo un llamativo movimiento en la red social con el posteo de una imagen, en duplicado, de una presunta aplicación a nombre de “Vikinga89xxx”. ¿Un community manager despistado o hackeo?

Otro capitulo para la “bancada” de La Libertad Avanza

El reconocimiento institucional del bloque de La Libertad Avanza parece haber caído, otra vez, en la indefinición o, mejor dicho, que -por ahora- no lo habrá. El clima propicio apareció con gestos en favor del gobernador Alberto Weretilneck, incluyendo la invitación y la presentación de Santiago Ibarrolaza como el presidente de la bancada de LLA en la reunión rionegrina con el CEO de YPF, Horacio Marín. Fue solamente un momento de ocasión porque, después, todo pareció volver al mismo lugar y, actualmente, el oficialismo cree inconveniente esa apertura.

Un juez comprometido con el destino de Talleres

Los más amigos saben sobre la identificación del juez Fernando Sánchez Freytes con Talleres de Córdoba. Lo que no se sabía era que el nivel de compromiso con el equipo de su provincia natal llegaba a tal punto, que el miércoles lo llevó a lucir un pin con el escudo del club, que no se lo quitó siquiera para la audiencia de juicio que condujo en Roca. El día terminó mal, porque la “T” perdió con River, pero el juez dio todo por los colores.

El taxi para la diputada que venía de la sesión

Lorena Villaverde le pegó a su colega Agustín Domingo por no estar en la sesión donde se debatió el DNU por la SIDE. ¿Dónde estaba Domingo? En Vaca Muerta, en una actividad de la que también participaba la diputada libertaria. Ocurre que Villaverde, crisis de bloque mediante, voló a Buenos Aires. Y volvió rápido, para retomar la agenda con la AmCham. El problema fue que ya estaban en Añelo. Filosos observadores dicen que el taxi para llevarla con el grupo les costó a los organizadores $ 300.000.

Exministro exonerado por “proceder inadecuado”

El exministro César Barbeito fue exonerado y no podrá ejercer cargo docente, según la Junta de Disciplina. La misma no alude a las razones, salvo que se indica su “presunto proceder inadecuado”. La Junta no quiso informarlas. Se vincularía con sus condenas penales, que incluyen su “inhabilitación perpetúa para ejercer cargos públicos”. Resolución En ese caso, la decisión llega tarde. La primera condena quedó firme hace seis años.

Neuquén

¡Qué susto! la visita de ficción al hospital

Un vecino de San Martín de los Andes sorprendió a todos al disfrazarse del icónico personaje de Star Wars, Darth Vader, y visitar a los niños internados en el Hospital Dr. Ramón Carrillo para celebrar el día del Niño.

La llegada fue toda una revelación porque, si bien había acordado la visita con las autoridades, muchos que estaban en el lugar no entendían de que se trataba, incluso quienes no están familiarizados con la película de ficción. Se especuló por algunos momentos que era el mismísimo ministro de Salud Martín Regueiro que hacia una “visita sorpresa” camuflado para saber en terreno las necesidades del nosocomio de San Martín. Los chicos felices.

El conteo del exministro

Para el exministro de Salud de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, el problema de la Provincia es que tiene muchos ingresos lo que empobrece a la clase política y también a quienes dirigen los sindicatos de empleados públicos. En un video en sus redes, el exministro de Omar Gutiérrez apuntó una serie de falencias que endilgó a Rolando Figueroa. Lo que llamó la atención es que dijo que había 3.000 empleados “ninguneados y sin tarea fija asignada” ¡Tantos!.

El intendente que revaloriza un antiguo juego

La tecnología fomentó el juego individual y dejó en el olvido la tradición del juego de las bolitas. El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, no se da por vencido y, personalmente, inició una campaña para revalorizar este antiguo juego que se hace al aire libre y que fue la delicia lúdica de varias generaciones. Consistía en tirar desde una distancia determinada una bolita de vidrio para alejar al contrincante y embocar en un hoyo, ¿acertó?

Todo por una preposición

Más por Neuquén era la agrupación de jóvenes del MPN que lideraba Claudio Dominguez hace unos 12 años. Se la conoció como la Cámpora Sapagista que pretendia ser un semillero de dirigentes. Ahora ese nombre fue reciclado por el secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, pero sin la preposición: Más Neuquén. Con ese sello quiere repetir la ¿exitosa o fallida? experiencia que supo tener Unión de los Neuquinos, UNE, con base en el gremio estatal.

¡Largalo Luciana largalo !

La secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, hacía un video en vivo a la orilla de la ruta en Ramón Castro, para informar sobre el temporal de nieve y lo que hacía el organismo. En un momento comenzó a hacer más lento su relato e hizo pausas entre palabras. Pasaba algo que el destinatario no sabía. Todo se supo al instante cuando ella confesó que tenía un estornudo que quería reprimir. ¡Largalo Luciana!

Al funcionario se le cayeron los años

El secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, confesó que cuando tenía 22 años iba a tercer año de la Facultad de Derecho se sorprendió cuando le explicaron cómo funcionaba el editor de textos Word. La herramienta revolucionaba la tarea de los abogados que iban a dejar la máquina de escribir. No pasó mucho tiempo para que mutara a la inteligencia artificial. ¡Vamos Juan que los 40 ya llegan!

