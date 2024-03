Esto es en off: Hay guerra parlamentaria y el origen está bien claro: los sándwiches de miga

Los sandwichitos llegaron sólo para los legisladores en la última sesión del parlamento rionegrino. Asesores y colaboradores se sorprendieron por ser excluidos. Uno de ellos trasladó sus quejas a la secretaria administrativa, Carolina Brecciaroli. “No hay plata”, respondió ella. Su interlocutor, otro contador, lanzado al running en su tiempo libre, no se quedó con la negativa sino que inició su pesquisa por las compras del Poder y acumuló datos sobre gastos que van en contra del manifestado ahorro. La batalla está declarada.

Odarda no se “muteaba” y la jueza terminó enojada

La legisladora provincial Magdalena Odarda declaró el lunes pasado como testigo en el juicio por usurpación de la lof Buenuleo, una comunidad mapuche a la que reconoció su ocupación tradicional de 480 hectáreas en Bariloche cuando estaba al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Su intervención fue por Zoom y parece que tenía problemas de audio “selectivos”.

Eso fue lo que le recriminó la presidenta del tribunal, Romina Martini, quien se ofuscó y puso los puntos a la exsenadora, porque no detenía su alocución a pesar de sus reiterados pedidos desde el tribunal.

Lo que más molestó a la magistrada fue que los inconvenientes aludidos no aparecieron cuando la que hablaba era la defensora de los imputados, que citó a la parlamentaria de Vamos con Todos como testigo.

La diputada denunciada y la “pus” en el gobierno

Esta semana se supo de una denuncia penal contra la diputada Lorena Villaverde, por hechos ocurridos cuando integraba la comisión directiva del Club Las Grutas. La acusan junto a exdirigentes por una presunta estafa con una rifa. La dirigente se defendió rápido y dijo que es “la pus” que brota cuando se ejerce presión sobre una herida, como hizo ella al revelar gastos exorbitantes del gobierno provincial, como ocurrió con el TC en Viedma.

El stand up de Walter

Walter Cortés no dejó la pantalla a pesar del trajín de la Intendencia. Su programa político habitual “Con voz y voto”, que se emite miércoles y domingos por su propio canal, ABTV, desde 2006, le dio al sindicalista y jefe comunal un nuevo rol con la apertura y editorial a modo de stand up. Allí, mirando fijo a cámara con su habitual tonada relata el periplo de la gestión, con promesas de hacer y pedido de “paciencia”. “Para hacer lo mismo que hicieron los otros yo no estoy ni un minuto. Hay que cambiar, lo vamos a hacer pero me tienen que dar tiempo”, enfatizó en una emisión reciente.

El Frente Renovador se anota para el 2025

Hubo delegación rionegrina en la reunión nacional de ayer del Frente Renovador, donde se presentó la nueva etapa del partido de Sergio Massa, con Diego Giuliano como presidente. Alejo Ramos Mexía, Natalia Perfetti y Nicolás Rochás -presidente, vice y apoderado en la provincia- integraron la comitiva. El primero de ellos fue designado vocal en la nueva estructura nacional. Y también llevaron buenas noticias para la dirigencia nacional. Adelantaron que está por llegar la habilitación judicial para ser partido de distrito, abriéndose la chance para tener candidatos propios para el Congreso en 2025.

“Pedro, ¿te acordás de la notita que presentamos?”

El aniversario de Maquinchao expuso a Pedro Pesatti ante la dirigencia de La Libertad Avanza, que espera la habilitación para ser bloque oficial en la Legislatura. El vice fue la máxima autoridad en la ceremonia y se sentó al lado de la intendenta Pérez, los diputados Villaverde y Tortoriello, y los tres legisladores. De los dos lados juran que no se habló del tema y que el expediente sigue su (lento) viaje por las vías administrativas. 100% formales.

Neuquén

El mar de Neuquén se tenía que quedar en Chos Malal

Luego del petit escándalo que produjo el cambio en el escudo que había propuesto el grupo que asesora al gobernador Figueroa en materia de imagen, hubo un pedido para que se elimine el dibujo del mar que reemplazaba el manantial. Los NyC de más edad pusieron el grito en el cielo por el simbolismo que representa la cascada y el fundamento que le dio Aldo Mástice cuando se presentó al concurso en 1958. Pero la orden de eliminar el mar de todos lados se ve que no tuvo acatamiento como esperaba el grupo imagen de Rolo, que sigue activo. Hay varios organismos que no pudieron renovarlo dado que la primera orden era cambiar porque llegaba una nueva era….

No son pocos los organismo que siguen con el escudo censurado

El otro Pancho se rectifica

El subsecretario de Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Pancho Baggio, había dicho que el 15 de marzo comenzaban a cobrarse las multas captadas por las cámaras. Llegó el día y dijo que no se acordaba y que había otra gente ese día que habló con la prensa. Algo pasó y el intendente resolvió esperar para empezar a cobrar pero el funcionario intentó dibujarla. Todo bien pero si se multa es más difícil que se cometan infracciones.

El cumpleaños que se transformó casi en un festejo oficial

Justo coincidió que el cumpleaños del ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, fuera un día de prolífica (casi secreta) actividad oficial del gobierno provincial. Integra el círculo más cercano al gobernador Rolando Figueroa junto con la ministra de Desarrollo Humano Julieta Corroza quien fue la que lo sorprendió con una torta en una oficina y Rolando se encargó de entregarle un regalo. No todos los días se cumplen los 45 marzos…

De tu querida presencia

La visita del ministro de Salud Martín Regueiro a la Legislatura, la semana pasada, dejó grandes momento. Por ejemplo cuando se paró con el micrófono para explicar los datos que había traído, y dijo sentirse como Luis Miguel. Darío Peralta, diputado de Unión por la Patria, afirmó que tenía un aire al “Che” Guevara. “Ojalá revoluciones la salud”, le deseó. Al finalizar su gestión veremos si se parece más al sol de México o al Comandante.

Qué significa el parche en la Casa Radical

Luis Pusterla y Patricia Varela tomaron las riendas de la Unión Cívica Radical. Los nuevos dirigentes fueron bendecidos por los más adultos del centenario partido en una Casa Radical renovada en la que, incluso, se reconectaron los servicios que habían sido vedados por falta de pago. Pero el detalle es que había un parche en el piso que puede tener lecturas metafóricas porque faltaron correligionarios. Mmm…

El precio del boleto según el día

Mariano Gaido dijo que el boleto sin subsidios tenía un valor real de 2700 pesos, y lo reiteró al menos en 2 ocasiones en ruedas de prensa antes de irse a Buenos Aires el 14 de marzo. Hubo devaluación o sacó mejor la cuenta cuando buscaba que se aprobara la tasa vial (22 de febrero) estableció el valor real del boleto en 2.200. Todo tiene efecto inflacionario. Y el boleto llegó a los 675.5 en marzo. ¡Una calculadora ahí!

