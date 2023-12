Esto es en off: La pelea por una oficina de la Legislatura que casi se desborda

La interna de JxC-Cambia Río Negro no tiene pausa. Ya se asentó en la Legislatura. El ARI armó su bloque y tres legisladores piden conformar el suyo por fuera de la bancada del PRO, que preside Juan Martìn. Esta compulsa derivó en un conflicto de despachos en el edificio legislativo, con sus propias tensiones por quienes no quieren irse y quienes llegan.

Salvo los presidentes, cada legislador tiene asignado una oficina -con dos ambientes- aunque el radical Santiago Ibarrolaza, inorgánico que se alineó a Aníbal Tortoriello, lo consideró insuficiente y, con los propios, extendió su dominio a otro despacho, que no estaba ocupado pero reservado a su par roquense Claudio Doctorovich, integrado al bloque del PRO. La tensión creció el jueves y hubo riesgo de desbordes , exigiendo la intervinieron autoridades de la Legislatura, incluso se habría convocado a Personal de Seguridad.

Más chicanas de Cortés hacia la senadora

Walter Cortés volvió a chicanear a Silvina García Larraburu. De aquel cruce en redes cuando le reprochó las repetidas “entregas de diplomas”, ahora desde el escenario, el día de su asunción como intendente de Bariloche, saludó a la senadora que estaba en primera fila, le agradeció su presencia y deslizó: “Silvina, nos hace falta una bandera de ceremonia”. El cierre fue con sonrisa y guiño a los entendidos, que festejaron el sarcasmo.

Un reencuentro fuerte en Bariloche

Víctor Carcar volvió a Bariloche. El dirigente de la Uocra de Neuquén regresó a sus orígenes para abrazar al “compañero” Walter Cortés que asumió el viernes pasado la intendencia de Bariloche. Juntos surfearon la causa Arbos, por el fraude al Estado nacional en los años ’90, pero la vida los separó, no sólo por la mudanza del constructor a la zona de la Confluencia, sino también porque se mantuvo prófugo cuando el mercantil cumplió condena en Esquel. La nueva vida los volvió a unir en un sentido abrazo que dejó sorprendido a más de uno.

La resistencia y las mudanzas del Poder

La retiradas de los funcionarios de Carreras fue tema de análisis en Gabinete. El secretario General, Nelson Cides, relató la situación y se centró en cierta resistencia detectada en la entrega de viviendas oficiales. Habló de 17 casos. Narró también que las mudanzas incluyeron artefactos o bienes del Estado. “Se llevaron todo, hasta los termos”, se repetía esta semana en Casa de Gobierno, señalando a anteriores residentes.

Senesi, las designaciones y la sucesión en Roca

Como en todos los ministerios, Salud empieza a definir su nueva estructura. No sólo en la sede administrativa de Viedma, sino también en las direcciones de los hospitales. La decisión de la ministra, Ana Senesi, es hacer nombramientos en forma progresiva. Por eso ahora hay varias conducciones interinas, como el caso de Roca, donde quedó a cargo la médica Marina Aravena, quien seguirá en ese rol al menos hasta marzo.

Reunión del vicegobernador y del diputado Tortoriello

El vicegobernador Pedro Pesatti recibió al diputado Aníbal Tortoriello, que pidió por la autorización del bloque solicitado por los tres legisladores disidentes de la bancada del PRO, de Juan Martín. La reunión se extendió por tres horas, pero el viedmense no definió y dejó su respuesta para la conformación del cuerpo en el Periodo Ordinario de marzo. La charla fue muy buena. “Nos vamos a entender, ambos somos cristianos”, se prometieron.

Neuquén

Ojo Nadia, no seas intrusa

La diputada nacional Nadia Marquez es una self made woman en cuestiones de manejo de las redes sociales. Se destaca entre los políticos neuquinos por esa virtud. Su primer día como diputada nacional, hizo el clásico ingreso a su despacho para mostrar a sus votantes que iba temprano a cumplir sus obligaciones. Marquez ganó las elecciones por el partido Cumplir que adhirió a La Libertad Avanza en Neuquén. Pero hubo un detalle sutil en su publicación, la persona que la filmó no le advirtió que el nombre que aparecía fuera del despacho no era el de ella sino de otro legislador. Nadia ni siquiera golpeó antes. Es probable que el cambio de cartel fuera posterior…

Los cuadros del Salón de Acuerdos

Omar Gutiérrez mantuvo cara de pocos amigos en el acto de asunción de su sucesor Rolando Figueroa cuando la buena onda de la transición tuvo su punto final. Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno fue el lugar. El motivo era una nueva ceremonia, que el sucesor coloque un cuadro con la imagen de su antecesor. Bromas, chistes. Es como sellar una etapa. Los rectángulos del cuadro es porque sigue vivo…

Gloria, al final prometió recortes y gasta más

La superescalera mecánica que tiene la Legislatura de Neuquén para acceder desde el hall central hasta la presidencia de la cámara estaba apagada hace varios años porque era una forma de ahorrar energía. La medida la tomó Marcos Koopmann. El equipo es viejo y está todo el tiempo funcionando el motor, suba uno o ninguno. La nueva vice Gloria Ruiz la prendió y no la apagó más. Ya va a llegar la factura de CALF y ahí te quieren ver…

Mensaje cifrado para intendentes

La flamante ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza fue al acto de asunción del intendente de Centenario, Esteban Cimolai, al que también fueron funcionarios de Rolando Figueroa y el petrolero Guillermo Pereyra. Se lo observó como un mensaje al intendente de Añelo quien sólo recibió al exgobernador Omar Gutiérrez, pese a que ganó por Comunidad y Estaban no… mmm qué raro.

Funcionarios de Gaido ahorran $

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert y el de Transporte Mauro Espinoza se tiraron el ropero encima para ir al acto de nominación del gabinete de Mariano Gaido. Para ahorrar en servicios, ambos se sacaron fotos con sus celulares inclusive posando. De esta forma en sus redes sociales podían mostrarse como recién asumidos. La toma de la colega Paz Gómez los capturó justo en el momento que se hacían su propia imagen.

Un divorcio legislativo

Andres Blanco de un partido de izquierda en el Frente de Izquierda pidió por nota que se lo considere como un bloque unipersonal. Tomo la palabra su compañera Gabriela Supicich y dijo que no entendía la razón de la separación y que, de hecho, iba a votar en forma negativa a semejante decisión. El diputado Marcelo Bermúdez no pudo con su genio irónico y dijo que no se iba a meter en cuestiones de pareja.

Producción: Soledad Maradona, Adrián Pecollo, Hugo Alonso, Mario Rojas y Shirley Herreros.