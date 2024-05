Esto es en off: ¿Quién llega al aniversario para festejar con el intendente acusado de traidor?

Allen está de fiesta hoy, por su 114 Aniversario. Las expectativas por la celebración vienen desde diferentes sectores y dentro de ese mapa, también hay que contemplar a la política.

El acto será un buen termómetro para saber en qué estado se encuentra la relación entre el gobernador, Alberto Weretilneck, y el intendente, Marcelo Román, que ganó las elecciones del año pasado con su boleta radical pegada a la fórmula provincial de Juntos Somos Río Negro, pero que días atrás firmó su adhesión para que La Libertad Avanza se convierta en partido político reconocido por la Justicia.

La jugada de Román provocó impacto a nivel local y provincial, obligando incluso al comité local de la UCR a emitir un comunicado para bancarlo, ante las críticas por la supuesta traición.

Por lo pronto, un dato: Weretilneck llegaría acompañado por muchos funcionarios, para evitar que La Libertad Avanza le “cope” el acto.

Afiliado sí, pero seguidor a ciegas no

La afiliación a La Libertad Avanza de Damián Torres, apoderado de Juntos Somos Río Negro, hizo ruido esta semana. Pero no fue sólo por el pase, sino porque se mostró lejos del fanatismo de otros libertarios ante Javier Milei. El mismo día que se informó su incorporación, hizo públicos sus reparos ante las expresiones del presidente, en medio de la crisis con España. “Se puede ser duro y certero en lo que se dice, pero sabiendo que hoy representa a nuestra Nación no una ideología (por más que la tenga y la profese y no esta mal que lo haga)” posteó antes de pedir “cuidar las formas”.

Los gestos del gobernador con la Coalición Cívica-ARI

La sintonía entre el gobernador Weretilneck y dirigentes de la oposición que no formaron del “Gran Acuerdo” fue calibrada otra vez, esta semana en Roca.

El acto que protagonizó el mandatario en la sede de la Sociedad Libanesa no sólo tuvo a la intendenta Soria como invitada especial. También hubo trato deferente con los legisladores de la Coalición Cívica ARI, que fueron invitados a entregar escrituras a vecinos roquenses.

Weretilneck y Acevedo, el lunes en Roca. ¿Radar de aliados de JSRN activado?

El Gobierno no sabe nada de un contrato

“No contamos con ningún tipo de documentación requerida”, es la escueta y concluyente respuesta del secretario general, Nelson Cides al pedido de información de los legisladores de Vamos con Todos y sus tres pares autodenominados libertarios. Requerían, entre otros puntos, conocer costos del contrato de febrero del 2023 entre Río Negro y Mekorot (agencia de Agua de Israel) para analizar el “ Plan Maestro para el sector hídrico” de la Provincia.

La interna del PRO y su continuidad en otra fase

El triunfo de Juan Martín en la interna del PRO origina ciertos reacomodamientos. Integrantes de la lista de Patricia Mc Kidd evalúan dejar esa fuerza, pensando en incorporarse al partido que dice formará Aníbal Tortoriello. En un audio de WhatsApp, la legisladora pide tiempo y planea una retirada conjunta para ir con el diputado nacional aunque, anticipa, que su partida se demorará un poco más porque “puedo llegar a perder la banca”.

Un frustrado intento y una forzada acefalía

La gerencia general del Enrepavi (que administra el Parque Industrial de Viedma) está acéfala, después de un frustrado intento de cambio. El directorio volverá a reunirse el 29 y, seguramente, Martín Lemos -hoy titular de la Cámara de Comercio- irá a ese cargo. Mario Macre renunció este lunes, luego de que la integrante del municipio en el Directorio planteó su reemplazo. No se avanzó ese día, pues los privados se trabaron en las formas.

Neuquén

Mariano se fue de vacaciones pero no pudo con su genio

En la edición 2491 del 20 de mayo de 2024, el municipio de Neuquén informó del decreto 505, firmado por el intendente Mariano Gaido y el supersecretario Juan Martín Hurtado.

En el documento se detalla la ausencia de Gaido desde el 2 de mayo en la ciudad. Del 2 al 4 estuvo en “funciones inherentes a su cargo” y fue suplido por Hurtado. Del 4 al 31 la ciudad quedó bajo el mando de Claudia Argumero, presidenta del Concejo.

Desde a clandestinidad de sus vacaciones (en Europa o en Estados Unidos, según las versiones) el día 22, difundió la travesía de los intendentes en junio al Congreso (los que quieren plata para el transporte).

Lorena y Damián se deben unos mates

Lorena Parrilli, diputada de Unión por la Patria, y Damián Canuto, Pro, se enroscaron por el proyecto que le pide al gobernador Rolando Figueroa que interceda para revertir los despidos en organismos nacionales. Ella dijo que no se había burlado cuando dijo que pese a que insistió en cambiar la redacción no lo había logrado. Canuto le dijo que había dado quorum para que se trate. De un lado y del otro ¿mates de reconciliación?

La funcionaria se hizo una changa como periodista

Fue en el Rally Neuquino en Añelo. Le pidieron de un medio de automovilismo si lo podía entrevistar al intendente Fernando Banderet y ella accedió. La secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Marita Villone, se lució porque fue la envidia de algunos entrevistadores profesionales al momento de indagar opiniones sobre el evento deportivo. Así como se hizo un lugar en el gabinete de Rolo, ¿buscará también un espacio en los medios?

Letra por letra pero holala

La secretariara de cámara de la Legislatura de Neuquén tuvo su momento de fama. Al leer un proyecto de la Asociación de Reporteros Gráficos, Argra, deletreó como si fuera el colectivo Lgtbq+. Hubo miradas incómodas en la sesión del miércoles hasta que llegó el momento de leer un evento llamado Holalá, que no tenía demasiada dificultad para la lectura pero pretendió separarlo en sílabas. Los reporteros igual quedaron contentos.

El intendente se hizo cargo

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, y la viceintendenta, Tamara Martínez, se hicieron presentes en la asamblea que tuvo lugar en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Fue el lunes a primera hora de la mañana y ofrecieron respuestas sobre las gestiones que hacían para conseguir camiones que llevaran la basura a Alicurá y también la obra de gas. Se indicó que levantaron el paro. ¡Es tuya Javier!

Se colgaron de las… de la China Suárez

José el Musiquero de San Martín de los Andes se hizo famoso por la canción de la obra que no debe nombrarse (el puente de La Rinconada que está en obra hace 18 años). Fue más allá e hizo un fotomontaje con la China Suárez que estuvo de vacaciones en la ciudad lacustre. “Volvió a San Martín para que se la cantemos en uno de nuestros ensayos en el Julio Obeid. Re humilde la China”, escribió el compositor de la canción del puente.

