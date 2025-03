Esto es en off: un mal entendido criterio de supremacía del STJ

Enojo entre los asistentes generó la pequeña sala judicial asignada para la audiencia donde se debatió la pena de Ester Padilla, conductora acusada por la muerte de tres personas el año pasado en la Ruta 3, cerca de Viedma. La incomodidad estuvo en el poco espacio, los problemas técnicos y, también, la cercanías de los familiares de las víctimas con la victimaria. El abogado Torres cuestionó el lugar en el mismo debate. El presidente del tribunal, Guillermo Bustamante pidió el traslado al auditorio. No fue posible. El STJ se había asignado ese espacio preferencial para su audiencia, que -según testigos- no reunía a una decena de personas. Sin más, aplicó el criterio de supremacía. ¿Además existió un pase de factura por una queja anterior de Bustamente por una gotera en el auditorio?.

Buenas relaciones de CGT y libertarios, lejos de la capital

Hay cruces que serían impensables en la capital, pero a cientos de kilómetros no generan el mismo ruido. En Bariloche confluyeron en una inauguración el líder de la CGT, Luis Cionfrini, con el secretario Daniel Scioli. El saludo fue efusivo, a pesar que la central escala el conflicto con LLA.

Román aprovechó a reclamar

El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), aprovechó la ocasión del festejo por el centenario del hospital Ernesto Accame para cruzar el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis y exponer sus reclamos por la situación del centro de salud valletano. La charla, efusiva por parte del mandatario, fue registrada por los asistentes.

Mensajes celestiales de Walter Cortés

El intendente de Bariloche Walter Cortés generó cierta incredulidad cuando incluyó en su gabinete un área de Culto a cargo de un pastor. Pero ahora sorprende cada vez menos que en sus discursos se presente como un “hombre de fe” y apele a pasajes del Antiguo Testamento. Estado laico a la cordillerana.

Malestar en el cuarto piso de la Legislatura

En el cuarto piso del edificio de la Legislatura de Río Negro funcionan los bloques UCR y CC-ARI Cambiemos y hay ruido de quejas en los pasillos. El tema es que un asesor, histórico dirigente radical y exministro nacional, fuma en su oficina, una acción que además de estar restringida en el edificio público, molesta a sus compañeros.

Los homónimos en filas políticas rivales

Las elecciones del 27A tienen ciertas curiosidades. El primer candidato a concejales del PRO en Darwin es Facundo López, homónimo del presidente del bloque de legisladores de JSRN. Ambos se cruzaron en la fiesta del Tomate. Además, la cabeza de la boleta del PJ en S. Colorada es Diego Agüero, tocayo del intendente radical de Belisle.

Neuquén

Diputada libertaria se suma al stream neuquino

La diputada de LLA, Brenda Buchiniz, retomó su profesión de periodista con la conducción de un programa libertario en el canal de stream El Arca. “Busca encender el debate y profundizar en los valores de la libertad”, se describió sobre la propuesta, que se llama “Despertando leones” y también sale por radio FM.

Según se informó, también cuenta con un segmento del expresidente del Colegio de Abogados, Gastón Rambeaud, para conectar a la audiencia “con el marco teórico de grandes pensadores liberales”. Y, de yapa, también participa la influencer delegada de Anses, Gabriela Muñoz.

“El programa se sostiene de manera independiente”, aseguraron.

Brenda Buchiniz conduce “Despertando leones”.

La falta de bidones abrió una crisis en una subsecretaría

Empezó con un reclamo por la falta de bidones de agua en la subsecretaría de Derechos Humanos y terminó con dos días de retiro de sus trabajadores. Ahora no solo es el reclamo por el ajuste del ministerio de Jorge Tobares en la provisión de agua, sino por falta de fumigación, vehículos y porque no anda ni el ascensor. Ese superávit no viene solo.

El área está a cargo de Ricardo Riva.

Mucha promo, pocas estrellas en Calfpay

Un despliegue de recursos y publicidad sin precedentes encaró CALF para promocionar su billetera virtual Calfpay, aunque con poquísimos resultados. La Play Store de Android indica que unos 5.000 usuarios la instalaron y en calificación no supera las 2 estrellas, con pésimos comentarios. Qué apuesta.

Foto con el sobrino de Weretilneck

Es conocida la relación de amistad entre Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. El jueves, en la presentación de los nuevos coles de Neuquén, al gobernador se le acercó un joven para pedirle una foto: “Para mi tío”, dijo, y Figueroa se prestó sin preguntar. “Soy sobrino de Weretilneck”, le aclaró el muchacho.

Un ministro que tiene a Lula en su despacho

Luiz Ignacio Lula da Silva es un obrero metalúrgico que llegó a presidente de Brasil. En junio de 2024 conoció a los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa. Aceptó una foto con ambos. Esa imagen está encuadrada en el despacho del ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli. Dejó la vara muy alta.

El abogado de Dieguito, vinculado al petróleo

Resulta que Mario Braudy, abogado de Dieguito Maradona y pareja de Verónica Ojeda, es socio de Desarrollo Andino SRL, que hace movimiento de suelo para empresas petroleras en Neuquén. Otra pata de su relación con la provincia que ya incluía su amistad con el fiscal José Gerez y el patrocinio de la Confederación Mapuche.

Por Adrián Pecollo, Andrea Durán, Soledad Maradona y Daniel Marzal