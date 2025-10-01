Extienden fibra óptica de alta velocidad para las empresas del Parque Industrial de Neuquén

El presidente de CALF, Marcelo Severini (al medio) firmó el convenio con Juan Solé (a la derecha) de Comunitel, con la presencia de Leonardo Ferreira, secretario General de la cooperativa (Gentileza)

La Cooperativa CALF, a través de su unidad Calfibra, comenzó a extender la fibra óptica en el Parque Industrial de Neuquén.

Este proyecto fue adjudicado a la empresa Comunitel S.A. y consiste en la creación de una red troncal de fibra óptica de última generación.

La nueva infraestructura busca aumentar la competitividad de las empresas en el Parque Industrial Este y facilitar el desarrollo de servicios digitales avanzados.

Marcelo Severini, presidente de CALF, destacó la importancia de este avance para el crecimiento productivo de la ciudad.

«La fibra óptica en el Parque Industrial significa mayor velocidad y estabilidad«, señaló, destacando que permitirá a las industrias acceder a herramientas tecnológicas comparables con las de los principales polos de innovación del país.

Juan Sole, de Comunitel, detalló que la obra abarca 15 km de fibra óptica, incluye 70 cajas NAP y tiene el potencial de conectar a 500 nuevos usuarios.

La instalación contempla el tendido de cable óptico, fusiones y certificación de potencia en los puertos, cumpliendo con estándares técnicos internacionales.

El plazo de ejecución es de 60 días.

Sergio Fernández Novoa, gerente de Calfibra, reafirmó el compromiso de la cooperativa de ofrecer internet veloz y seguro en Neuquén. «Buscamos brindar soluciones integrales para las empresas y contribuir a la transformación digital de la región», añadió.

Calfibra ofrece una internet robusta, redundante y de alta velocidad a través de su anillado de fibra óptica y contando con múltiples nodos de telecomunicación.

La conexión máxima para planes para hogares es de 550 Mb y 500 Mb en planes para comercios y se ofrecen planes para cada tipo de cliente asegurando siempre una conectividad de la más elevada calidad.

Se indicó que el servicio de internet por fibra óptica es totalmente independiente del suministro eléctrico por lo que no es necesario contar con un medidor de luz y se puede contratar aunque no se sea socio de CALF.