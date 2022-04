Feletti: “Si las políticas micro no se inscriben en un plan macroeconómico vamos a fracasar”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti lanzó una dura advertencia hacia adentro del equipo económico al asegurar que si las políticas de control de precio no están inscriptas en el marco de un programa macroeconómico consistente van a fracasar.

“La Secretaría de Comercio trabaja en la micro, en evitar abusos y en regular precios. Si no se inscriben en un programa macroeconómico consistente con estas políticas micro, obviamente vamos a fracasar o simplemente van a ser amortiguadores” , dijo Feletti en declaraciones al programa Hagamos Algo con Esto, que se emite por la 990.

El secretario de Comercio Interior insistió, en ese sentido, en incrementar las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, una medida que rechaza el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y que el propio presidente Alberto Fernández trata de evitar para no generar un conflicto con la Mesa de Enlace.

“Cuando yo planteo lo de los derechos de exportación es porque uno veía venir una suba de precios internacionales que se agudiza con la guerra”, explicó.

El funcionario reveló que “hay solo una empresa que me dice que el precio de la mayonesa sube porque no hay aceite de girasol, que es insumo, y tiene justificativo”.

El secretario de Comercio también volvió a plantear diferencias con el resto de los funcionarios del área económica en relación a la forma en que se debería conformar la mesa de discusión entre empresarios y sindicalistas, que tiene por un lado a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Celebro que se haya armado una mesa de concertación. A mi juicio, falta la Mesa de Enlace porque son quienes tienen que decir, en términos de precio y cantidad, cuál es la oferta alimentaria de los argentinos”, sostuvo.

El funcionario entonces vinculó la inflación con los precios de exportación de los productos alimentarios. “Yo entiendo que necesitemos dólares de las exportaciones pero, entonces, no pidamos estabilidad de precios internos, esto es así”, afirmó.

Feletti insistió que “en esa mesa de concertación tienen que estar sentados los productores primarios de alimentos que digan cuál es la oferta alimentaria, en términos de precios y de cantidad, al consumo interno”.

“Si nosotros vamos a apostar a la asignación de recursos por el mercado, entonces vamos a tener problemas graves. Si uno mirá el mundo, todos los Estados están interviniendo. Incluso todos los analistas están hablando de crisis alimentaria. Yo soy un defensor de la intervención estatal”,agregó.

Entonces insitió: “No pidan que el Secretario de Comercio estabilice precios. Puede aplicar políticas de contención. Tiene que haber regulación concreta de los mercados alimentarios, si no, efectivamente, el impacto de la situación internacional pega de lleno en los alimentos, de lleno porque somos productores de alimentos”.

“Si esa política de ingresos no está parada por una política de precios consistente, no hay política de ingresos que aguante o, en definitiva, forma parte del programa de contención con canastas pero eso no va a generar realmente una recuperación sólida post-pandemia”, señaló.

Fuente: Noticias Argentinas.