Plaza Huincul se posiciona en el mapa del GNL: Larraza cumple tres años de su asunción

«En este lapso queda mucho por hacer, y vienen tiempos, a mi entender, muy positivos, no solo para la ciudad, sino para la comarca petrolera y para la provincia», analizó el intendente huinculense Claudio Larraza. El balance por los tres años de gestión lo encontró con un trabajo orientado en la mejora de la infraestructura y los servicios para los vecinos.

A doce meses de finalizar su primer mandato, el anuncio del desarrollo del proyecto de gas natural licuado, que permitirá extraer el fluido desde las inmediaciones a Plaza Huincul y exportarlo, instala a la zona en otro escenario.

Claudio Larraza fue el primer intendente de Comunidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa, que ganó una elección. Su asunción fue el 16 de septiembre de 2023 porque, a diferencia de otras ciudades, por carta orgánica, Huincul debe ir a las urnas con 90 días de antelación que en Provincia.

La administración municipal no era ajena para él porque estuvo con su tío, el exintendente Alberto «Tucho» Pérez, como funcionario del área social, a mediado de los ’90. «Siempre es importante marcar de dónde arrancamos, el punto de partida, y hoy cumpliendo tres años de gestión podemos decir que el balance es sumamente positivo, por muchas razones», reflexionó Larraza.

Definió que en este tiempo trabajaron sobre tres ejes prioritarios: la infraestructura, la capacitación, y el parque industrial. «La ciudad estaba muy retrasada sobre todo, en los servicios básicos. Trabajamos en tanto metros lineales de gas, agua y la construcción de reservorios«, explicó.

Larraza sostuvo que junto a su vecino cutralquense y el gobierno provincial se concretó la obra para llevar el gas hacia el sur de los ejidos y se acordó el mantenimiento de edificios escolares. En cuanto a la formación y educación, se impulsó una amplia oferta tanto en oficios como en carreras terciarias y universitarias.

«La verdad es que tuvimos un balance híperpositivo porque nos comprometimos enormemente con ese área y los resultados dieron sus frutos porque pasaron un número importantísimo de personas», acotó.

Para el jefe comunal de Huincul, la radicación de empresas en el parque industrial fue uno de los desafíos. La primera firma que gestionó el lugar y ya está en producción está dedicada a la fabricación de tuberías flexibles, reforzadas de material compuesto (plástico reforzado o RTP), utilizadas en la industria para el petróleo, gas y agua a alta presión.

La empresa está situada en el parque industrial de Plaza Huincul. (Foto: Gentileza)

La expectativa con el proyecto de GNL

Una de las propuestas que no estaba en la plataforma de gobierno de Larraza cuando asumió es el desarrollo del GNL, que encabeza YPF en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II. El anuncio de la instalación de la planta integrada de tratamiento de gas -IGTP- a 20 kilómetros, al norte del ejido urbano, abrió otro panorama.

«Tenemos la oportunidad histórica del desarrollo del GNL en nuestras localidades. Nos alienta a seguir de esta manera y ratificar que ese era el camino: generar infraestructura, capacitar para cuando haya inversión de este tamaño», manifestó.

De manera paralela, la administración municipal avanza en otras áreas, si se tiene en cuenta que la ciudad será un «hub», como los de Añelo y Rincón de los Sauces. La logística que llegará para la construcción de la planta, si todo se cumple con los plazos previstos, demandará la tarea conjunta a Provincia.

La necesidad de garantizar las condiciones de salud, educación, seguridad, entre otras, requiere de poner énfasis en estos aspectos. «Tenemos una posibilidad histórica. Pasamos la audiencia pública que era muy importante y fue muy favorable», manifestó. «Es un resurgir de Plaza Huincul, sin lugar a dudas», apuntó.

El desafío es que tanto las empresas locales como la mano de obra puedan insertarse en esa iniciativa. «Creo que tenemos pymes muy importantes y que siempre trabajaron en la industria para involucrarse en el desarrollo que viene. Pero tenemos que ser muy competitivos, estar a la altura y trabajar con los distintos sectores empresariales para que el derrame se produzca en nuestros lugares», concluyó.