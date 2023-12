Fin de año con debate caliente en la UCR de Río Negro

El radicalismo rionegrino tendrá un cierre de año con fuerte debate interno. El sábado 16 se realizará la Convención en Valcheta y desde varios comités seccionales cuestionaron fuertemente a la conducción provincial, por impulsar una reforma “inconsulta” de la Carta Orgánica del partido.

“Como radicales queremos un partido de puertas abiertas, necesitamos que se abra la participación y el diálogo, para debatir en conjunto los objetivos y proyectos políticos, tanto en las coincidencias, como también en lo que no estamos de acuerdo. El debate es parte del nuestro ADN”, sostiene un documento que empezó a circular en las últimas horas, con un centenar de firmas.

De acuerdo con la información que trascendió desde el oficialismo de la UCR, la reforma de la Carta Orgánica impulsa el cupo femenino “50 y 50” para la distribución de espacios internos, mayor diversidad en el plenario y la definición de fórmula de presidente y vice para la conducción del Comité Central.

Sin embargo, la oposición cuenta otra historia. El documento crítico sostiene que la propuesta de cambios en la norma madre partidaria busca “avanzar sobre derechos de los afiliados, pretendiendo dejar en manos del Comité Central facultades del órgano máximo, que es la Convención, ninguneando a los comités locales”.

“Además, pretenden ampliar el mandato, de esta manera, excederse los dos años reglamentarios, con el fin de poder definir las próximas estrategias electorales”, afirmaron.

Otro tema que no aparece en la convocatoria formal pero que podría aparecer en la Convención tiene que ver con las sanciones para los radicales que formaron parte de la lista de Cambia Río Negro en las elecciones provinciales de abril pasado.

Hay que recordar que la Convención provincial aprobó la estrategia de una lista colectora, con candidatos propios para la Legislatura pero apoyando la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck.

“El radicalismo de Rio Negro tiene el desafío de volver a las bases, de reconstruirse desde las raíces. Pero esto no se logra cambiando artículos de la Carta Orgánica con un proyecto de reforma cerrado, sino, terminando con las practicas que atrasan y que limitan la discusión real. El camino no es este, no es achicando la UCR, no es no debatiendo y no es cerrando las puertas de los comités seccionales, del Comité Central y de la Convención”, insistieron los dirigentes que avalaron el documento con quejas a la conducción partidaria.

Entre los firmantes de ese posicionamiento aparecen Tamara Del Río; presidenta del Comité Villa Regina, José Luis Cheuquepan, presidente del Comité Rio Colorado; Claudio Doctorovich legislador electo; María Gloria Verani, exconcejal de Roca, Miguel Martínez. intendente de Huergo; Natalia Cañuqueo, presidenta del Comité Seccional Ingeniero Huergo; Silvana Pérez intendenta electa de Maquinchao y Genoveva Molinari, presidenta del Comité Seccional Viedma.